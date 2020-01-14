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В Иркутске следователи проверят факт проживания семей в аварийном общежитии

В Иркутске следователи проверят факт проживания семей в аварийном общежитии
Власть, 
Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников мэрии Иркутска

В Иркутске следователи начали доследственную проверку по сообщению СМИ о семьях, проживающих в крайне тяжёлых бытовых условиях в общежитии ИВВАИУ, которое находится в аварийном состоянии. Проверка начата по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

На телеканале «Вести-Иркутск» сняли сюжет о пятиэтажке, которая и снаружи, и внутри покрыта наледью и снегом. В бывшем общежитии до сих пор живут семьи с детьми, коммунальные аварии там происходят очень часто. Здание было передано в собственность Иркутска ещё в 2016 году, однако власти не расселяют жильцов из аварийного дома.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опросят жильцов дома, изучат документацию, интересующую следствие. Следствием будет дана правовая оценка действиям /бездействию должностных лиц администрации Иркутска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
аварийное жилье
 
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