В Заиграевском районе Бурятии избрали исполняющего обязанности главы

Решение приняли не единогласно – десять депутатов «за», а пятеро воздержались. Многие посчитали, что Анатолий Чмелёв, который уже занимал должность врио, единственная подходящая кандидатура. Некоторые же усомнились в правомерности назначения, но начальник правового отдела администрации района Наталья Гузеева уверила, что Анатолий Чмелёв может претендовать на пост главы в рамках закона, уточняет газета «Вперёд».





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