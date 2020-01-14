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В Заиграевском районе Бурятии избрали исполняющего обязанности главы

В Заиграевском районе Бурятии избрали исполняющего обязанности главы
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Кандидатура на этот пост была всего одна

10 января на сессии совета депутатов Заиграевского района избрали исполняющего обязанности главы района. Единственной кандидатурой, предложенной на пост, стал Анатолий Чмелёв, сообщает газета «Вперёд».

Как сообщал «Байкал-Daily», Анатолий Чмелёв уже исполнял обязанности главы, но после освобождения Александра Бурлакова из-под домашнего ареста решение о его назначении признали утратившим силу.

- Вторую кандидатуру никто не предложил, никто не решился взять на себя такую ответственность из должностных лиц или из депутатов, - прокомментировал газете председатель райсовета Эдуард Цынгуев.

Решение приняли не единогласно – десять депутатов «за», а пятеро воздержались. Многие посчитали, что Анатолий Чмелёв, который уже занимал должность врио, единственная подходящая кандидатура. Некоторые же усомнились в правомерности назначения, но начальник правового отдела администрации района Наталья Гузеева уверила, что Анатолий Чмелёв может претендовать на пост главы в рамках закона, уточняет газета «Вперёд».


Как сообщал «Байкал-Daily», 24 декабря Верховный апелляционный суд Бурятии снял все меры процессуального принуждения в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова. Тогда было заявлено, что он вернётся к работе.

Однако затем СУ СКР по Бурятии заявили, что по ходатайству следствия Бурлаков временно отстранён от должности главы. Кроме того, сообщалось, что вскоре уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в апреле прошлого года его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий за раздачу 800 тонн угля на 1,5 миллиона рублей. В июле стало известно, что на Александра Бурлакова возбудили ещё одно уголовное дело – на этот раз он обвинялся в том, что собирался незаконно получить субсидии, введя в районе режим ЧС.

Бурлакова тогда заключили под стражу сначала до 18 июня, затем арест продлили до 9 августа.



Заиграевский район главы районов
 
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