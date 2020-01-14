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В Улан-Удэ чиновников будут наказывать за «отписки» на жалобы горожан

В Улан-Удэ чиновников будут наказывать за «отписки» на жалобы горожан
Власть, 
Об этом заявил мэр города

За плохую работу по заявкам горожан в сервисе «Активный горожанин» чиновников будут наказывать. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планёрном совещании в администрации города. Он поручил разобраться с качеством работы мэрии по исполнению запросов горожан в сервисе «Активный горожанин».

Теперь отчёт по обращениям будет предоставляться на планёрных совещаниях, а не исполнивших запросы чиновников будут наказывать.

- Коллеги, я посмотрел ответы, есть самые настоящие отписки, работа не выполняется, вернулись на круги своя. Так дело не пойдёт, - сказал мэр на совещании.

Разобраться с неисполнением обращений горожан поручено организационно-контрольному управлению администрации Улан-Удэ. Теперь отчёт об исполнении запросов через сервис «Активный горожанин» будет периодически заслушиваться на планёрных совещаниях мэра, по итогам которого будут приниматься соответствующие меры.

- С помощью этого сервиса любой житель города может обратиться к городским службам о проблемах и нарушениях, требующих оперативного устранения. На сайте можно отслеживать статус и ход исполнения запроса. Здесь же исполнители размещают фотоотчёт о решении проблемы, - сообщает управление по информационной политике.

Активный горожанин
 
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