В Улан-Удэ чиновников будут наказывать за «отписки» на жалобы горожан

- С помощью этого сервиса любой житель города может обратиться к городским службам о проблемах и нарушениях, требующих оперативного устранения. На сайте можно отслеживать статус и ход исполнения запроса. Здесь же исполнители размещают фотоотчёт о решении проблемы, - сообщает управление по информационной политике.







За плохую работу по заявкам горожан в сервисе «Активный горожанин» чиновников будут наказывать. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планёрном совещании в администрации города. Он поручил разобраться с качеством работы мэрии по исполнению запросов горожан в сервисе «Активный горожанин».Теперь отчёт по обращениям будет предоставляться на планёрных совещаниях, а не исполнивших запросы чиновников будут наказывать.- Коллеги, я посмотрел ответы, есть самые настоящие отписки, работа не выполняется, вернулись на круги своя. Так дело не пойдёт, - сказал мэр на совещании.Разобраться с неисполнением обращений горожан поручено организационно-контрольному управлению администрации Улан-Удэ. Теперь отчёт об исполнении запросов через сервис «Активный горожанин» будет периодически заслушиваться на планёрных совещаниях мэра, по итогам которого будут приниматься соответствующие меры.