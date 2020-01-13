Глава Следственного управления по Бурятии примет граждан

Личный приём состоится в Прибайкальском районе



17 января с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведёт личный приём граждан в Прибайкальском районе.



Обратиться к руководителю можно будет по адресу: село Турунтаево улица Спортивная 5- «Б», в здании следственного отдела. Записаться на приём, а также задать вопросы по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8(3012)21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30144) 52-3-01 (Бадмацыренов Борис Батомункоевич).



- Регламент приёма предусматривает поочередный индивидуальный приём граждан в соответствии со временем записи. Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный приём граждан не предусмотрен. Необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Жители Бурятии также могут направить обращение или заявление для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте следственного управления.



Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать вопросы о деятельности следственного управления или направить сообщения через официальное сообщество следственного управления в «Вконтакте».

