Глава минпросвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах

Оценки за физкультуру и музыку могут уйти в прошлое



Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о грядущих изменениях в школьных аттестатах. Об этом сообщает «Российская газета».



- В некоторых школах уже давно используют «зачёт» - «незачёт», или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: 5, 4, 3. Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура», - сказала Васильева.



Она подчеркнула, что выбор останется за школой.



- Существуют разные подходы к оцениванию. Моё личное мнение: любой ребёнок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно, - пояснила министр.

