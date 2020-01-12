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Глава минпросвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах

Глава минпросвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Оценки за физкультуру и музыку могут уйти в прошлое

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о грядущих изменениях в школьных аттестатах. Об этом сообщает «Российская газета».

- В некоторых школах уже давно используют «зачёт» - «незачёт», или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: 5, 4, 3. Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура», - сказала Васильева.

Она подчеркнула, что выбор останется за школой.

- Существуют разные подходы к оцениванию. Моё личное мнение: любой ребёнок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно, - пояснила министр. 
школьники школы министерство просвещения
 
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