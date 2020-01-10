Читинец просит власти страны спасти город от экологической катастрофы

Созданную им петицию подписали более 5 тысяч человек
Несколько дней назад читинец создал петицию с просьбой помочь предотвратить экологическую катастрофу в городе. Петицию он адресовал властям России, в частности минприроды страны.
Читинец обратился к горожанам и всем неравнодушным к проблемам экологии.
- Нам не видать газификации Забайкальского края, думаю, никогда, тем не менее, в наших силах заявить о себе как о людях в сложной экономической ситуации и экологической катастрофе, - заявил он.
Автор петиции рассказал, что в Чите много кочегарок частного сектора, ТЭЦ и автомобильного транспорта. Кроме того, город находится в «яме» и совсем не продувается.
- Понятное дело, что по мановению волшебной палочки эту проблему не решить, но что-то же уже можно начать делать. Давайте обратим внимание людей, от которых зависят наше здоровье и жизнь населения края, - сказал он.
На данный момент петицию подписали 5 583 человек. В комментариях пишут: «Живу в Чите и это кошмар дышать таким воздухом. В нашем смоге нет кислорода!», «Дышать этим воздухом невозможно, при выходе на улицу возникает приступ удушья», «Поддерживаю! Как минимум необходимо закрыть кочегарки различных гаражей, стоянок и складов».
В Улан-Удэ проблема загрязнения воздуха стоит также остро. В декабре на заседании правительства Бурятии мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал загрязнение воздуха одной из главных проблем в городе. Он предложил разработать комплексный план по снижению выбросов автономных источников теплоснабжения, который будет включать перевод на централизованную систему отопления, электроотопление или экотопливо.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно, что риск увеличения смертности по причине грязного воздуха в Улан-Удэ вырос более чем в семь раз. Риск возникновения заболеваний органов дыхания превысил допустимый уровень в 16,2 раза, иммунной системы в 14,5 раза, врождённых аномалий в 12,1 раза, возникновения новообразований в 10,2 раза, болезней глаз в 4,3 раза, сердечно-сосудистой системы в 2,4 раза.
Читинец просит власти страны спасти город от экологической катастрофы
Власть, Фото:
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