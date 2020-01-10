Зоригто Батуев трудится ширээтэ ламой Усть-Ордынского окружного дацана
Ширээтэ лама Усть-Ордынского окружного дацана Зоригто Батуев встретился с и.о. губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Об этом сообщается в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России в соцсети.
- Познакомили новоиспечённого исполняющего обязанности главы региона с местными бурятами. Обсуждали вопрос дальнейшей совместной работы и сотрудничества, - отметил Зоригто Батуев.
Игорь Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в декабре 2019 года – после ухода в отставку Сергея Левченко.
Бурятский лама встретился с врио губернатора Иркутской области
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