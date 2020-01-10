Алексей Цыденов встретился с лучшими лучниками Бурятии

«Помогать будем, все возможности у нас есть», - заверил глава
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с лучшими стрелками из лука в преддверии подготовки к Кубку и чемпионату России по стрельбе из лука в помещении, сообщает пресс-служба правительства республики.
Команда Бурятии готовится к Кубку и чемпионату России по стрельбе из лука в помещении, которые пройдут в городе Орёл с 27 января по 8 февраля. С 3 по 12 января проходит первый этап подготовки - тренировочное мероприятие по отбору в сборную команду республики. Подготовкой спортсменов занимаются заслуженные тренеры России.
По словам тренеров, на первой контрольной тренировке были показаны высокие результаты, отражающие сильную внутреннюю конкуренцию в сборной Бурятии. 589 из 600 возможных очков у среди мужчин набрал Эрдэм Ирдынеев и 585 среди женщин набрали Инна Степанова и Татьяна Бадмажапова.
9 января Алексей Цыденов посетил второй этап отбора среди стрелков из классического лука. Он рассказал, что у республики есть возможность помогать развитию стрельбы из лука.
- Настрой боевой. Помогать будем. Все возможности у нас есть. Желаю вам удачи, твёрдой руки, зоркого глаза, спокойной души и лёгкого дыхания, - обратился глава Бурятии к лучникам.
Лучницы из Бурятии завоевали три путёвки на чемпионат России, мужчины ещё будут отбираться.
- Путёвки не именные, поэтому сейчас наши девушки должны доказать, что они достойны стать участницами соревнований. Чтобы всё получилось, мы на 2020 год вдвое увеличили финансирование республиканской федерации стрельбы из лука до 13 млн рублей. По подготовке к Олимпиаде будет отдельное финансирование персонально для спортсмена и тренера, на его выезды на сборы, снаряжение и так далее, - заверил Алексей Цыденов.
В ходе встречи с главой Бурятии спортсмены выразили обеспокоенность в том, будет ли строящийся лукодром в ведении федерации по стрельбе из лука или стрелкового сообщества. Глава региона заверил, что лукодром строится не для того, чтобы там играли в баскетбол или футбол, а для того, чтобы там занимались лучники. По его словам, лукодром – это не универсальный спортивный комплекс.
Вторым этапом подготовки стрелков к Кубку и чемпионату России по стрельбе из лука в помещении станет участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука памяти профессора Бориса Санданова с 16 по 19 января 2020 года.
Согласно статистическим данным, количество занимающихся по стрельбе из лука в республике составляет 3 416 человек.
За 2019 год членами спортивных сборных команд Республики Бурятия по видам спорта на чемпионатах и первенствах Европы, Азии, мира было завоевано 120 медалей из них 50 золотых, 37 серебряных и 33 бронзовых.
Алексей Цыденов встретился с лучшими лучниками Бурятии
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