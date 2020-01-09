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В мэрии Улан-Удэ решили расширить штат

В мэрии Улан-Удэ решили расширить штат
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Кадровые новшества повлекут за собой свыше 1,6 млн рублей расходов

В Народный Хурал внесена инициатива Улан-Удэнского горсовета депутатов, касающаяся расширения штата администрации города. Изменения предлагается внести в приложения к закону Бурятии «О реестре должностей муниципальной службы».

Проще говоря, предлагается ввести новые должности в мэрии Улан-Удэ. Планируется ввести пост первого заместителя руководителя в каждом районе города. Сейчас у глав Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов первых заместителей нет, есть только замы по социальной сфере, по вопросам жизнеобеспечения и пр.

«Функциональные обязанности по данной должности отличаются повышенным уровнем ответственности, сложностью выполняемой работы в целях обеспечения жизнедеятельности района в целом, в том числе координацией работы других заместителей руководителя по отдельным отраслям деятельности», - такие аргументы приводятся в пояснительной записке к законопроекту.

В документе уточняется, что городские районы имеют протяжённую территорию, большую численность населения, развитую инфраструктуру.

Если поправки будут приняты, также появится заместитель руководителя аппарата (управляющий делами) администрации Улан-Удэ

«Введение должности обусловлено необходимостью обеспечения деятельности мэра города Улан-Удэ. Согласно действующему уставу мэр города возглавляет исполнительно-распорядительный орган – администрацию Улан-Удэ. Ранее данная должность была предусмотрена в аппарате представительного органа, так как обеспечение деятельности мэра относилось к его функционалу. В настоящее время в Улан-Удэнском городском Совете депутатов данная должность упразднена», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, власти намереваются перевести зампредседателя одного из городских комитетов на должность первого заместителя председателя. Это «обусловлено необходимостью усиления работы отдельных профильных комитетов администрации Улан-Удэ».

Предварительно, кадровые новшества повлекут за собой расходы из местного бюджета – свыше 1,6 млн рублей, львиная доля из этой суммы уйдёт на зарплату заместителя руководителя аппарата.
администрация Улан-Удэ
 
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