В мэрии Улан-Удэ решили расширить штат

Кадровые новшества повлекут за собой свыше 1,6 млн рублей расходов



В Народный Хурал внесена инициатива Улан-Удэнского горсовета депутатов, касающаяся расширения штата администрации города. Изменения предлагается внести в приложения к закону Бурятии «О реестре должностей муниципальной службы».



Проще говоря, предлагается ввести новые должности в мэрии Улан-Удэ. Планируется ввести пост первого заместителя руководителя в каждом районе города. Сейчас у глав Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов первых заместителей нет, есть только замы по социальной сфере, по вопросам жизнеобеспечения и пр.



«Функциональные обязанности по данной должности отличаются повышенным уровнем ответственности, сложностью выполняемой работы в целях обеспечения жизнедеятельности района в целом, в том числе координацией работы других заместителей руководителя по отдельным отраслям деятельности», - такие аргументы приводятся в пояснительной записке к законопроекту.



В документе уточняется, что городские районы имеют протяжённую территорию, большую численность населения, развитую инфраструктуру.



Если поправки будут приняты, также появится заместитель руководителя аппарата (управляющий делами) администрации Улан-Удэ



«Введение должности обусловлено необходимостью обеспечения деятельности мэра города Улан-Удэ. Согласно действующему уставу мэр города возглавляет исполнительно-распорядительный орган – администрацию Улан-Удэ. Ранее данная должность была предусмотрена в аппарате представительного органа, так как обеспечение деятельности мэра относилось к его функционалу. В настоящее время в Улан-Удэнском городском Совете депутатов данная должность упразднена», - говорится в пояснительной записке.



Кроме того, власти намереваются перевести зампредседателя одного из городских комитетов на должность первого заместителя председателя. Это «обусловлено необходимостью усиления работы отдельных профильных комитетов администрации Улан-Удэ».



Предварительно, кадровые новшества повлекут за собой расходы из местного бюджета – свыше 1,6 млн рублей, львиная доля из этой суммы уйдёт на зарплату заместителя руководителя аппарата.

