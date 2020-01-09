Глава Бурятии посетил детский центр «Малышок»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов побывал на мастер-классе по изготовлению открыток



Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель председателя правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов посетили с рабочим визитом Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Гости познакомились с воспитанниками и с условиями их проживания, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



По приглашению детей Цыденов и Цыбикжапов стали зрителями новогоднего театрализованного представления. Они побывали в игровой комнате «Город профессий», релакс-студии.



Также ребята испекли блины и пригласили всех на чаепитие. После состоялся мастер-класс по изготовлению новогодних открыток. Воспитанники центра рассказали главе республики о своих увлечениях, интересах, достижениях и планах на будущее.





