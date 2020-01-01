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Чайка назначил прокурора Заиграевского района Бурятии

Чайка назначил прокурора Заиграевского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Им стал Антон Анандаев

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 27 декабря 2019 года на должность прокурора Заиграевского района Бурятии назначен Антон Анандаев.

Антон Анандаев окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры проходит службу с февраля 2004 года.

Занимал должности следователя прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ, заместителя прокурора Еравнинского района, прокурора отдела прокуратуры республики, заместителя прокурора Октябрьского района. С мая 2014 года состоял в должности прокурора Хоринского района, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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