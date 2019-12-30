Власти Улан-Удэ ответили на комментарии в соцсетях о школе детей-инвалидов

Власть, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ

Временный переезд в школу № 63 пройдёт без ущемления прав учащихся обоих заведений



Жителям Улан-Удэ даны официальные разъяснения на комментарии в социальных сетях по вопросу временного размещения учащихся школы № 60 в здании школы № 63.



Заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова и председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова провели встречу с родителями учащихся городских школ № 60 и № 63. Главный вопрос обсуждения – временное предоставление школе № 60 одного из зданий школы № 63 в 113 квартале. Такая вынужденная мера была принята в связи с аварийным состоянием старого здания школы № 60, располагающемся на улице Смолина, и строительством нового корпуса в 103 микрорайоне.



Выбор здания школы № 63 для временного предоставления 60-й школе в 113 кв. не случаен. С лета 2019 года Комитет рассматривал варианты размещения учащихся в зданиях школ в центральной части Советского района. Однако все они переполнены. Вместе с тем, администрация школы № 63 направила информацию, что из 21 кабинета задействованы для учебной деятельности согласно лицензии всего три.



В результате комиссионного осмотра помещений здания было принято решение предоставить школе № 60 11 кабинетов, а также актовый и гимнастический залы для совместного пользования. Остальные 10 кабинетов останутся за школой № 63 (с учётом того, что на сегодняшний день занято всего три). Стоит отметить, что в настоящий момент в школе № 60 функционируют всего восемь кабинетов. Все мероприятия по размещению учеников будут проведены без ущемления прав учащихся обеих школ.



Во исполнение решения Советского районного суда г. Улан-Удэ от 6 июня 2018 г. комитет по образованию г. Улан-Удэ должен предоставить в срок до 1 января 2020 г. школе № 60 здание, отвечающее всем нормативным требованиям. В связи с этим, комитет по образованию и другие структурные подразделения администрации города прорабатывали возможность строительства новой школы в центре Советского района г. Улан-Удэ (в границах ул. Свободы), в Октябрьском районе (ул. Бабушкина, 16) и в 103 мкр. Все перспективные участки были рассмотрены на совещании с главой Республики Бурятия А. С. Цыденовым 25 ноября 2019 г. В итоге под строительство новой школы был определен 103 микрорайон. Такое решение обусловлено тем, что по другим представленным участкам имеются ограничения, которые значительно задерживают сроки исполнения судебного решения. Для снятия ограничений необходимо провести ряд мероприятий, таких как, как снос и расселение жильцов из многоквартирных жилых домов на выбранных участках, проведение противопаводковых мероприятий, соблюдение требований к строительству в историческом центре города и т.д.



Большинство родителей учеников школы № 60 проголосовали за строительство нового здания в 103 мкр: в августе 2019 года из 325 присутствующих родителей за строительство проголосовали 303 человека, против – 22.



Что касается участка в 103 микрорайоне (ориентировочная площадь – 2,3 га), то в настоящий момент участок сформирован и поставлен на кадастровый учёт для строительства школы № 60. Строительство школы на 250 мест согласно дорожной карте планируется до конца 2022 года. В городском бюджете на 2020 год уже предусмотрено финансирование на разработку проектной документации нового здания на сумму 10,0 млн. рублей.



При проектировании новой школы будут учитываться особенности общеобразовательной школы социальной адаптации детей-инвалидов. Новая школа будет включать как общеобразовательные учебные блоки, так и адаптивные пространства. Это кабинеты Монтессори, арт-терапии, релаксации, психолога, логопеда, дефектолога, а также бассейн и спортзал. Также предусмотрено строительство гаража с собственным специализированным транспортом.



До передачи помещений здания в 113 кв. в безвозмездное пользование школе № 60 в здании будет произведён капитальный ремонт (для создания доступной среды). На эти цели в городском бюджете предусмотрено финансирование в размере 4,5 млн. рублей.



Относительная удаленность земельного участка от транспортной инфраструктуры будет решаться путём изменения схемы движения общественного транспорта, а также приобретением школьных автобусов для учеников из других районов города.



103 микрорайон считается достаточно перспективным. Идёт активная застройка жилыми комплексами и социальными объектами. В ближайшие два года в непосредственной близости от предполагаемой школы будут построены центр единоборств и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

