Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Чимит Бальжинимаев пожелал, чтобы 2020-й оправдал стремления и ожидания



Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с наступающим Новым годом. В поздравлении говорится:



«Уважаемые жители Улан-Удэ! Дорогие друзья!



От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!



Совсем скоро мы попрощаемся с 2019 годом, и он уйдет в историю. Этот год был наполнен большими событиями и напряженной работой. Для нас, депутатов горсовета шестого созыва, он особенно важен. Благодаря вашей поддержке и доверию мы приступили к своим обязанностям. И сегодня наша цель – развитие и процветание Улан-Удэ, благополучие его жителей. Дорогие друзья, у каждого из нас свои мечты и надежды. Простые, но очень важные. Чтобы были здоровы наши родные и близкие, чтобы в доме царило согласие, а дети росли здоровыми и успешными. А любимое дело - вдохновляло и дарило силы двигаться вперёд.



Пусть Новый 2020 год оправдает наши стремления и ожидания. Пусть принесёт с собой благополучие, мир и добро. Пусть новогодний праздник будет радостным, а грядущий год – счастливым и щедрым на удачи! Здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего!



С Новым 2020 годом! Шэнэ Жэлээр!»

