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Гарантийный фонд Бурятии возглавила экс-руководитель банка «Русский стандарт»

Гарантийный фонд Бурятии возглавила экс-руководитель банка «Русский стандарт»
Власть,  Фото:pixabay.com
Гарантийный фонд Бурятии оставался без руководителя с конца ноября

В Бурятии назначен новый директор Гарантийного фонда. Должность получила Анастасия Волкова, ранее занимавшая должность руководителя банка «Русский Стандарт» в Бурятии. Её кандидатуру одобрил наблюдательный совет Гарантийного фонда, сообщили в пресс-службе минпромторга Бурятии.

9 января Анастасия Волкова приступит к исполнению обязанностей.

- Она известна в деловых кругах как профессиональный руководитель, который в условиях кризиса смог сохранить положительный финансовый результат, и увеличить рентабельность бизнеса. Наблюдательный совет решил, что Анастасия Петровна Волкова сможет грамотно и профессионально вывести линию развития поддержки малого и среднего предпринимательства в республике на новый уровень, необходимый в данное время, - отмечают в минпромторге.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний руководитель Гарантийного фонда Андрей Пермяков подал в отставку 20 ноября.

Справка:

Гарантийный фонд создан 5 октября 2011 года. Учредитель - правительство Республики Бурятия в лице министерства промышленности и торговли.

Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств по обязательствам среднего и малого бизнеса в соответствие с договорами кредита/лизинга/займа/банковской гарантии.

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