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Лидер единороссов Бурятии созвал в Улан-Удэ глав районов

Лидер единороссов Бурятии созвал в Улан-Удэ глав районов
Власть,  Фото:страница Баира Жамбалова
Официальная причина схода – поздравление с Новым годом

В эти дни в Улан-Удэ произошло загадочное политическое мероприятие. Заместитель председателя Народного Хурала, лидер бурятских единороссов Баир Жамбалов собрал в Улан-Удэ глав районов, в том числе отдалённых. Также на встрече присутствовал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Фотографии, на которых присутствовавшие на сходе выстроились в два ряда, появились на странице Жамбалова в Facebook. О подробностях любопытной встречи почти ничего не известно, официальная озвученная причина – поздравление с Новым годом.

- Встретился с коллегами – главами районов - поздравил с наступающим Новым годом. Главы районов – это всегда ответственные, достойные и уважаемые люди. Благодаря их наставничеству, молодым удается быстро набраться опыта и знаний. В преддверии Нового года желаю всем доброго здоровья, успехов и благополучия! – написал Баир Жамбалов.


Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жамбалов был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» в ноябре 2018 года. Он сменил на этом посту Владимира Павлова, который возглавил Народный Хурал и решил не совмещать два поста.

Баир Жамбалов попал в Народный Хурал в 2018 году, победив на одномандатном округе №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Был избрал вице-спикером Народного Хурала.

До получения мандата депутата трудился заместителем руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.


Единая Россия районы Бурятии
 
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