Лидер единороссов Бурятии созвал в Улан-Удэ глав районов

- Встретился с коллегами – главами районов - поздравил с наступающим Новым годом. Главы районов – это всегда ответственные, достойные и уважаемые люди. Благодаря их наставничеству, молодым удается быстро набраться опыта и знаний. В преддверии Нового года желаю всем доброго здоровья, успехов и благополучия! – написал Баир Жамбалов.



