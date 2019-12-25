 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Декабря

24 Декабря

Популярное

В селе Бурятии незаконно предоставили участок для оборудования «Байкалвестком»

В селе Бурятии незаконно предоставили участок для оборудования «Байкалвестком»
Власть,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Как выяснила прокурорская проверка, в селе Михайловское Закаменского района Бурятии нарушалось земельное законодательство.

Закрытым акционерным обществом «Байкалвестком» для размещения оборудования мобильной сотовой связи использовался земельный участок в Михайловке.

- Установлено, что организация получила право пользования участком на основании поддельного документа, подписанного от имени бывшего главы сельского поселения «Михайловское», на том момент не являвшегося должностным лицом, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения отделом МВД России по Закаменскому району возбуждено уголовное дело за подделку официального документа, использование заведомо подложного документа.

Проводится предварительное расследование.
прокуратура сотовая связь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии чиновник предстанет перед судом за покрывшийся трещинами дом
В Бурятии чиновник предстанет перед судом за покрывшийся трещинами дом
Власть, 24.12.2019
Председатель комитета по инфраструктуре подписал разрешение на дом для сирот, не взглянув на него
Алексей Цыденов отчитал курящего водителя школьного автобуса
Алексей Цыденов отчитал курящего водителя школьного автобуса
Власть, 24.12.2019
Водитель курил в салоне во время осмотра новых машин главой Бурятии
Врио губернатора Иркутской области озвучил новый состав правительства
Врио губернатора Иркутской области озвучил новый состав правительства
Власть, 23.12.2019
Сформирован новый состав правительства Иркутской области
Мэр запретил «перекапывать» Улан-Удэ в праздники
Мэр запретил «перекапывать» Улан-Удэ в праздники
Власть, 23.12.2019
В последнее время из-за земляных работ произошли три крупные аварии
Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о МКЖ в Бурятии
Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о МКЖ в Бурятии
Власть, 23.12.2019
Дольщики республиканской программы поверили чиновникам и остались без квартир
Прокуратура опротестовала законность действий думы Иркутска
Прокуратура опротестовала законность действий думы Иркутска
Власть, 20.12.2019
В принятии поправок к бюджету усмотрели нарушения норм законодательства
Мэр Иркутска поручил проверить работу общественного транспорта вечером
Мэр Иркутска поручил проверить работу общественного транспорта вечером
Власть, 20.12.2019
Дмитрий Бердников озаботился периодичность выхода автобусов вечером
Мэрия Улан-Удэ просит полицию найти убийц собак
Мэрия Улан-Удэ просит полицию найти убийц собак
Власть, 20.12.2019
В Улан-Удэ завершили проверку сообщений о травле собак
Глава Бурятии открыл Дом научной коллаборации
Глава Бурятии открыл Дом научной коллаборации
Власть, 20.12.2019
В Улан-Удэ появился необычный центр дополнительного образования
Прокуратура Бурятии проверит информацию о казни собак
Прокуратура Бурятии проверит информацию о казни собак
Власть, 20.12.2019
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Путин рассказал о развитии экономики за 10 лет
Путин рассказал о развитии экономики за 10 лет
Власть, 19.12.2019
19 декабря на большой пресс-конференции президента России один из журналистов высказал мнение, что реальный сектор экономики сейчас основан исключительно на советском прошлом, и задал вопрос о том, что же было сделано за последние 10 лет
Глава минфина Иркутской области сохранила свой пост
Глава минфина Иркутской области сохранила свой пост
Власть, 19.12.2019
Наталия Бояринова назначена «исполняющей обязанности»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^