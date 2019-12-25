Возбуждено уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка, в селе Михайловское Закаменского района Бурятии нарушалось земельное законодательство.
Закрытым акционерным обществом «Байкалвестком» для размещения оборудования мобильной сотовой связи использовался земельный участок в Михайловке.
- Установлено, что организация получила право пользования участком на основании поддельного документа, подписанного от имени бывшего главы сельского поселения «Михайловское», на том момент не являвшегося должностным лицом, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения отделом МВД России по Закаменскому району возбуждено уголовное дело за подделку официального документа, использование заведомо подложного документа.
Проводится предварительное расследование.
В селе Бурятии незаконно предоставили участок для оборудования «Байкалвестком»
Власть, Фото:
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