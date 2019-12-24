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В Бурятии чиновник предстанет перед судом за покрывшийся трещинами дом

В Бурятии чиновник предстанет перед судом за покрывшийся трещинами дом
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Председатель комитета по инфраструктуре подписал разрешение на дом для сирот, не взглянув на него

47-летний председатель комитета по инфраструктуре администрации Кижингинского района Бурятии предстанет перед судом по обвинению в халатности.

По данным следствия, 1 октября 2013 года чиновник выдал местному застройщику разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, который предназначался для детей-сирот. В декабре дом на десять квартир был возведён, и застройщик обратился в администрацию с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Председатель комитета по инфраструктуре не счёл нужным выехать к объекту и осмотреть его, как того требует закон. Не глядя, он подписал и выдал разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.


Однако при возведении дома были допущены многочисленные нарушения. Застройщик не обеспечил механическую безопасность строения, что повлекло возникновение множественных вертикальных трещин по всей высоте стен. Отсутствовала огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши, таким образом была нарушена противопожарная безопасность. Помимо этого допущены другие недостатки, которые могли быть выявлены при осмотре объекта.

В итоге жилое помещение полностью непригодно для круглогодичного проживания. Оказались нарушены права детей-сирот, получивших квартиры в этом доме.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



халатность сироты
 
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