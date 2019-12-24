Он будет курировать блок ЖКХ
Геннадий Гусев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. Об этом 23 декабря на оперативном совещании в правительстве региона объявил губернатор Александр Осипов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
- Геннадий Гусев будет курировать блок ЖКХ, имеет большой опыт работы в аналогичных сферах деятельности в забайкальском отделении РЖД. Желаю успехов на новом месте, – отметил глава региона.
В область деятельности нового зампреда войдут вопросы министерств строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Геннадий Гусев будет заниматься вопросами административно-территориального устройства, преодоления инфраструктурных ограничений, строительства и архитектуры, жилищной политики, программ комплексного развития инфраструктуры поселений, городских округов, газификации, водоснабжения, водоотведения, связи, проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, субсидирования пассажирских авиаперевозок и другие.
Геннадий Гусев родился в 1974 году, в 1997 окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1997 стал помощником машиниста электровоза. В 2001 работал старшим мастером цеха ремонта локомотивов, С 2003 по 2005 – начальником локомотивного депо в Кемеровской области. В 2005 назначен начальником локомотивного депо в Чите. С 2008 по 2013 занимал должность начальника службы технической политики ЗабЖД, С 2013 по 2015 – первого заместителя главного инженера Забайкальской железной дороги. В 2015 назначен заместителем начальника Забайкальского отделения железной дороги по строительству.
Бывший железнодорожник стал зампредом правительства Забайкалья
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Председатель комитета по инфраструктуре подписал разрешение на дом для сирот, не взглянув на него
Он будет курировать блок ЖКХ
Из выделенных 215 миллионов на обеспечение детей-сирот жильём 100 миллионов вернулись в бюджет как не освоенные
Водитель курил в салоне во время осмотра новых машин главой Бурятии
Власть, 23.12.2019
Сформирован новый состав правительства Иркутской области
Власть, 23.12.2019
Дольщики республиканской программы поверили чиновникам и остались без квартир
В принятии поправок к бюджету усмотрели нарушения норм законодательства
Дмитрий Бердников озаботился периодичность выхода автобусов вечером
В Улан-Удэ завершили проверку сообщений о травле собак
В Улан-Удэ появился необычный центр дополнительного образования
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
19 декабря на большой пресс-конференции президента России один из журналистов высказал мнение, что реальный сектор экономики сейчас основан исключительно на советском прошлом, и задал вопрос о том, что же было сделано за последние 10 лет
Наталия Бояринова назначена «исполняющей обязанности»
Решается вопрос о мере пресечения
Алексей Цыденов заверил, что вскоре отловленных собак будут стерилизовать, а не усыплять