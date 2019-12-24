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Бывший железнодорожник стал зампредом правительства Забайкалья

Бывший железнодорожник стал зампредом правительства Забайкалья
Власть,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкальского края
Он будет курировать блок ЖКХ

Геннадий Гусев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. Об этом 23 декабря на оперативном совещании в правительстве региона объявил губернатор Александр Осипов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

- Геннадий Гусев будет курировать блок ЖКХ, имеет большой опыт работы в аналогичных сферах деятельности в забайкальском отделении РЖД. Желаю успехов на новом месте, – отметил глава региона.

В область деятельности нового зампреда войдут вопросы министерств строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Геннадий Гусев будет заниматься вопросами административно-территориального устройства, преодоления инфраструктурных ограничений, строительства и архитектуры, жилищной политики, программ комплексного развития инфраструктуры поселений, городских округов, газификации, водоснабжения, водоотведения, связи, проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, субсидирования пассажирских авиаперевозок и другие.

Геннадий Гусев родился в 1974 году, в 1997 окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1997 стал помощником машиниста электровоза. В 2001 работал старшим мастером цеха ремонта локомотивов, С 2003 по 2005 – начальником локомотивного депо в Кемеровской области. В 2005 назначен начальником локомотивного депо в Чите. С 2008 по 2013 занимал должность начальника службы технической политики ЗабЖД, С 2013 по 2015 – первого заместителя главного инженера Забайкальской железной дороги. В 2015 назначен заместителем начальника Забайкальского отделения железной дороги по строительству.

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