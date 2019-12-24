Алексей Цыденов отчитал курящего водителя школьного автобуса

Водитель курил в салоне во время осмотра новых машин главой Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитал водителя за курение в школьном автобусе. Произошло это на вручении ключей от новых автобусов 30 образовательным учреждениям республики.
- В машине не курить. Это школьный автобус, ну, вы что делаете? Какая разница, пропахнет же всё. Кто директор школы? Это что такое, ну, почему курит-то в машине? - возмутился Алексей Цыденов, увидев мужчину, курящего прямо в салоне.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 декабря глава Бурятии вручил 30 школам республики ключи от новых автобусов
. Школьный автопарк обновили за счёт средств федерального бюджета по национальному проекту «Образование».
Машины получили 16 муниципальных образовательных учреждений и 14 государственных школ-интернатов. Общая стоимость приобретённых автобусов составила примерно 65 млн рублей.
Всего в 2019 году в школы Бурятии поступило 43 школьных автобуса. Новые автобусы заменят уже не соответствующий требованиям ГОСТ автотранспорт, срок эксплуатации которого превышает более 10 лет.
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