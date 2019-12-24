Алексей Цыденов отчитал курящего водителя школьного автобуса

- В машине не курить. Это школьный автобус, ну, вы что делаете? Какая разница, пропахнет же всё. Кто директор школы? Это что такое, ну, почему курит-то в машине? - возмутился Алексей Цыденов, увидев мужчину, курящего прямо в салоне.







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