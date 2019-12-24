 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Декабря

23 Декабря

Популярное

Алексей Цыденов отчитал курящего водителя школьного автобуса

Алексей Цыденов отчитал курящего водителя школьного автобуса
Власть, 
Водитель курил в салоне во время осмотра новых машин главой Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитал водителя за курение в школьном автобусе. Произошло это на вручении ключей от новых автобусов 30 образовательным учреждениям республики.

- В машине не курить. Это школьный автобус, ну, вы что делаете? Какая разница, пропахнет же всё. Кто директор школы? Это что такое, ну, почему курит-то в машине? - возмутился Алексей Цыденов, увидев мужчину, курящего прямо в салоне.


Как сообщал «Байкал-Daily», 19 декабря глава Бурятии вручил 30 школам республики ключи от новых автобусов. Школьный автопарк обновили за счёт средств федерального бюджета по национальному проекту «Образование».

Машины получили 16 муниципальных образовательных учреждений и 14 государственных школ-интернатов. Общая стоимость приобретённых автобусов составила примерно 65 млн рублей.

Всего в 2019 году в школы Бурятии поступило 43 школьных автобуса. Новые автобусы заменят уже не соответствующий требованиям ГОСТ автотранспорт, срок эксплуатации которого превышает более 10 лет.
глава Бурятии Алексей Цыденов школьный автобус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алексей Цыденов отчитал курящего водителя школьного автобуса
Алексей Цыденов отчитал курящего водителя школьного автобуса
Власть, 24.12.2019
Водитель курил в салоне во время осмотра новых машин главой Бурятии
Врио губернатора Иркутской области озвучил новый состав правительства
Врио губернатора Иркутской области озвучил новый состав правительства
Власть, 23.12.2019
Сформирован новый состав правительства Иркутской области
Мэр запретил «перекапывать» Улан-Удэ в праздники
Мэр запретил «перекапывать» Улан-Удэ в праздники
Власть, 23.12.2019
В последнее время из-за земляных работ произошли три крупные аварии
Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о МКЖ в Бурятии
Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о МКЖ в Бурятии
Власть, 23.12.2019
Дольщики республиканской программы поверили чиновникам и остались без квартир
Прокуратура опротестовала законность действий думы Иркутска
Прокуратура опротестовала законность действий думы Иркутска
Власть, 20.12.2019
В принятии поправок к бюджету усмотрели нарушения норм законодательства
Мэр Иркутска поручил проверить работу общественного транспорта вечером
Мэр Иркутска поручил проверить работу общественного транспорта вечером
Власть, 20.12.2019
Дмитрий Бердников озаботился периодичность выхода автобусов вечером
Мэрия Улан-Удэ просит полицию найти убийц собак
Мэрия Улан-Удэ просит полицию найти убийц собак
Власть, 20.12.2019
В Улан-Удэ завершили проверку сообщений о травле собак
Глава Бурятии открыл Дом научной коллаборации
Глава Бурятии открыл Дом научной коллаборации
Власть, 20.12.2019
В Улан-Удэ появился необычный центр дополнительного образования
Прокуратура Бурятии проверит информацию о казни собак
Прокуратура Бурятии проверит информацию о казни собак
Власть, 20.12.2019
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Путин рассказал о развитии экономики за 10 лет
Путин рассказал о развитии экономики за 10 лет
Власть, 19.12.2019
19 декабря на большой пресс-конференции президента России один из журналистов высказал мнение, что реальный сектор экономики сейчас основан исключительно на советском прошлом, и задал вопрос о том, что же было сделано за последние 10 лет
Глава минфина Иркутской области сохранила свой пост
Глава минфина Иркутской области сохранила свой пост
Власть, 19.12.2019
Наталия Бояринова назначена «исполняющей обязанности»
Глава Бурятии о бродячих собаках: «Это бесконечная проблема»
Глава Бурятии о бродячих собаках: «Это бесконечная проблема»
Власть, 19.12.2019
Алексей Цыденов заверил, что вскоре отловленных собак будут стерилизовать, а не усыплять
Алексей Цыденов попрактиковался в искусственном массаже сердца
Алексей Цыденов попрактиковался в искусственном массаже сердца
Власть, 19.12.2019
Глава Бурятии прошёл курс обучения и даже получил памятный подарок. ВИДЕО
Сообщения в бизнес-чате глава Бурятии теперь видит посекундно
Сообщения в бизнес-чате глава Бурятии теперь видит посекундно
Власть, 19.12.2019
Обращения предпринимателей в бизнес-чате сделали анонимными

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^