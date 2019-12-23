В последнее время из-за земляных работ произошли три крупные аварии
По вине коммерческих подрядных организаций за последние два месяца на сетях водоснабжения произошли три крупных аварии. В том числе в выходные произошла авария на улице Сахьяновой, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
На сегодняшнем планерном совещании в администрации мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение комитету городского хозяйства подготовить распоряжение об запрете земляных работ подрядными коммерческими организациями в новогодние праздники.
По информации МУП «Водоканал», 21 декабря в 17:00 в районе улицы Сахъяновой, 4 подрядная организация при укладке линии теплоснабжения повредила водовод. Без холодной воды остались жители домов по ул. Трубачеева, 69, 71, ул. Лебедева, 11а и 13а, также холодное водоснабжение было приостановлено в домах 3, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в по улице Приречная. Восстановительные работы заняли порядка 10 часов. В три часа ночи 22 декабря всем потребителям возобновили подачу холодного водоснабжения. Во время аварийных работ для жителей был организован подвоз воды.
Чуть ранее, 15 декабря, в Зверосовхозе подрядная организация повредила действующий водовод в 1,5 километрах от ТЭЦ-2. В этом случае без холодной воды остался весь микрорайон и действующая котельная. Последствия ликвидировали за пять часов.
Ещё одна крупная авария с повреждением водопровода произошла 22 ноября по ул. Революции 1905 года, 32, где подрядная организация меняла водопроводные сети. В результате земляных работ был нарушен действующий водопровод. На три часа без холодной воды остались дома по ул. Революции 1905 года, 38 и 42.
Учитывая этот опыт, распоряжение о запрете земляных работ для коммерческих подрядных организаций будет подготовлено до новогодних каникул.
Мэр запретил «перекапывать» Улан-Удэ в праздники
Власть, Фото:
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