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Прокуратура Бурятии проверит информацию о казни собак

Прокуратура Бурятии проверит информацию о казни собак
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования

Прокуратура заинтересовалась шумихой вокруг отлова безнадзорных животных в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе в соцсетях появилась информация, что до конца года всех животных, которые содержатся сейчас в ЦАСС, будут усыплены. Всего в питомнике содержится порядка 500 собак.

Однако в самой организации считают, что подобное объявление было опубликовано для привлечения внимания, чтобы горожане лучше разбирались бродячих псов. В ЦАСС объяснили, что усыплению подвергаются только больные и агрессивные собаки. Животных, которые не успею забрать до окончания контракта, ЦАСС возьмёт на передержку, которую оплатят из городского бюджета.

- Прокуратура проверит соблюдение закона об ответственном обращении с животными в деятельности специализированной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры республики.
собаки прокуратура
 
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