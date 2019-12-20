При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Прокуратура заинтересовалась шумихой вокруг отлова безнадзорных животных в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе в соцсетях появилась информация, что до конца года всех животных, которые содержатся сейчас в ЦАСС, будут усыплены. Всего в питомнике содержится порядка 500 собак.
Однако в самой организации считают, что подобное объявление было опубликовано для привлечения внимания, чтобы горожане лучше разбирались бродячих псов. В ЦАСС объяснили, что усыплению подвергаются только больные и агрессивные собаки. Животных, которые не успею забрать до окончания контракта, ЦАСС возьмёт на передержку, которую оплатят из городского бюджета.
- Прокуратура проверит соблюдение закона об ответственном обращении с животными в деятельности специализированной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры республики.
Прокуратура Бурятии проверит информацию о казни собак
Власть, Фото:
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