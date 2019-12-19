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И.о. директора управления лесничества Забайкалья поймали со взяткой

И.о. директора управления лесничества Забайкалья поймали со взяткой
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Решается вопрос о мере пресечения

Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора управления лесничествами Забайкальского края, он обвиняется в получении взятки в крупном размере и покушении на получении взятки.

По версии следствия, в июле 2019 года подозреваемый получил в качестве взятки 500 тысяч рублей. Деньги были получены за содействие в оформлении документов на проведение лесопатологической экспертизы насаждений. А также за содействие в формировании проектов лесных участков и их постановки на кадастровый учёт, чтобы вывозить затем лекарственную чагу за границу.

- В октябре 2019 года подозреваемый совершил действия, непосредственно направленные на получение взятки в крупном размере за аналогичные действия, однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
взятка
 
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