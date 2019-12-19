Решается вопрос о мере пресечения
Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора управления лесничествами Забайкальского края, он обвиняется в получении взятки в крупном размере и покушении на получении взятки.
По версии следствия, в июле 2019 года подозреваемый получил в качестве взятки 500 тысяч рублей. Деньги были получены за содействие в оформлении документов на проведение лесопатологической экспертизы насаждений. А также за содействие в формировании проектов лесных участков и их постановки на кадастровый учёт, чтобы вывозить затем лекарственную чагу за границу.
- В октябре 2019 года подозреваемый совершил действия, непосредственно направленные на получение взятки в крупном размере за аналогичные действия, однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
И.о. директора управления лесничества Забайкалья поймали со взяткой
Власть, Фото:
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