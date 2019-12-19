Глава минфина Иркутской области сохранила свой пост

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Наталия Бояринова назначена «исполняющей обязанности»



Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова. Как заявил врио главы региона Игорь Кобзев, решение о назначении Наталии Бояриновой было основано на её профессионализме. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Временно исполняющий обязанности губернатора также рассказал, что на совещании 23 декабря с участием представителей всех федеральных структур и общественных организаций будет рассматриваться бюджет на будущий год и предложения по его корректировке.

- Ещё один момент, который сейчас обсуждается в регионе: якобы будут удержаны премиальные, стимулирующие выплаты у работников бюджетной сферы. Эта информация не соответствует действительности. Моя позиция однозначна – никаких удержаний не будет, – подчеркнул Игорь Кобзев.



Наталия Бояринова поблагодарила за оказанное ей доверие. Также она представила своих заместителей – Марию Дмитриеву и Марину Загария.

- Министерство завершит качественное подведение итогов 2019 года. Сейчас идёт подготовка к новому финансовому году. 13 декабря депутаты Законодательного собрания региона в третьем чтении приняли бюджет на 2020 год и плановый период до 2022 года. Наша задача – каждый рубль, который предусмотрен в этом бюджете, направить на достижение целей, в первую очередь, на повышение благосостояния жителей Приангарья, – сказала Наталия Бояринова.



Справка



Наталия Бояринова родилась в 1970 году в Хмельницкой области Украинской ССР. В 1992 году с отличием окончила Братский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в строительстве», в 2003 году – Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 1992 году начала трудовую деятельность в должности ведущего специалиста бюджетного отдела финансового отдела администрации города Братска. С 1996 по 2001 год работала заместителем начальника бюджетного отдела, начальником отдела оперативного контроля и анализа финансового управления администрации Братска. В 2001 году Наталия Бояринова назначена заместителем начальника финансового управления комитета по экономике и финансам администрации Братска. С мая 2008 по февраль 2010 года занимала должность заместителя председателя комитета финансов, начальника казначейского управления администрации Братска. В 2010 году назначена председателем комитета финансов администрации Братска. С августа 2011 года занимала пост заместителя министра финансов Иркутской области. 18 октября 2012 года назначена на должность министра финансов Иркутской области. Награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» министерства финансов Российской Федерации.

