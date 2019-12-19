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Глава Бурятии о бродячих собаках: «Это бесконечная проблема»

Глава Бурятии о бродячих собаках: «Это бесконечная проблема»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов заверил, что вскоре отловленных собак будут стерилизовать, а не усыплять

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов посетил региональный ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», узнал о результатах деятельности целого ряда волонтёрских организаций, выслушал предложения и ответил на интересующие волонтёров вопросы.

Общественница Татьяна Никифорова подняла больную для города тему – регулирование численности бродячих собак.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно по соцсетям распространилась информация о том, что до нового года усыпят 500 собак в связи с прекращением работы ООО «ЦАСС», занимавшейся отловом собак в 2019-м. В «ЦАСС» успокоили, что усыплять будут только агрессивных собак, а всех остальных жители при желании могут забрать себе.

- Что у нас творится в городе, как-то эту ситуацию нужно менять. По всей России законы меняются, а у нас до сих пор массово усыпляются животные. Хочу попросить вас взять этот вопрос на личный контроль. Несмотря на то, что выделяются огромные деньги, проблема не решается, собаки как бегали, так и бегают. Мы пробовали и сами показывали, как работает метод стерилизации – давайте все-таки по этому пути идти. От этого зависит имидж республики, ведь сейчас проблема с бродячими собаки вызывает большой общественный резонанс и вышла на федеральный уровень, - рассказала Татьяна Никифрова и передала Алексею Цыденову ответ Генеральной прокуратуры о том, что усыплять собак запрещено.

Глава республики прокомментировал ситуацию с бездомными животными.

- Это сложный вопрос. Проблема с бродячими собаками возникает из-за безответственного отношения людей. У нас в частном секторе собак постоянно выпускают и бросают, это бесконечная проблема – одних отлавливают, другие появляются. Поэтому здесь работу нужно вести не только с животными, но и с людьми. Мы будем внедрять метод стерилизации, это уже реализуется, правда только-только началось, - ответил Алексей Цыденов.

Сегодня стало известно, что мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение провести проверку полученной от подписчиков в соцсетях информации о том, что бездомных собак травят. Если факты подтвердятся, администрация города заявит в прокуратуру.

В 2020 году вступают в силу поправки в закон о безнадзорных животных. Теперь их будут отлавливать, стерилизовать и выпускать на волю. Ранее животных просто усыпляли, а до 2013 года отловленных собак просто вывозили в лес подальше от города.
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