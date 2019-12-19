Алексей Цыденов попрактиковался в искусственном массаже сердца

Волонтёры-медики рассказали главе о том, как они популяризуют донорство и повышают у населения медицинскую грамотность - рассказывают, как делать искусственное дыхание или, например, непрямой массаж сердца. Волонтёры предложили главе лично попрактиковать массаж сердца на специальном медицинском манекене.



Алексей Цыденов сделал около десяти нажатий на грудную клетку. Манекен, названный волонтёрами Баиром, мигал сначала зелёным цветом – это значит, что массаж делается правильно. Затем он замигал оранжевым, волонтёр объяснил, что в таком случае нужно ослабить «хватку».







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В честь того, что глава прошёл курс обучения, добровольцы вручили ему памятный подарок – именную футболку красного цвета.



