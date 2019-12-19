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Алексей Цыденов попрактиковался в искусственном массаже сердца

Алексей Цыденов попрактиковался в искусственном массаже сердца
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии прошёл курс обучения и даже получил памятный подарок. ВИДЕО

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов посетил региональный ресурсный центр «ДоброДом» и узнал о деятельности и результатах работы множества волонтёрских организаций. Как сообщал «Байкал-Daily», Алексея Цыденова даже приняли в ряды добровольцев и вручили личную книжку волонтёра.

Волонтёры-медики рассказали главе о том, как они популяризуют донорство и повышают у населения медицинскую грамотность - рассказывают, как делать искусственное дыхание или, например, непрямой массаж сердца. Волонтёры предложили главе лично попрактиковать массаж сердца на специальном медицинском манекене.

Алексей Цыденов сделал около десяти нажатий на грудную клетку. Манекен, названный волонтёрами Баиром, мигал сначала зелёным цветом – это значит, что массаж делается правильно. Затем он замигал оранжевым, волонтёр объяснил, что в таком случае нужно ослабить «хватку».


В честь того, что глава прошёл курс обучения, добровольцы вручили ему памятный подарок – именную футболку красного цвета.


Справка:

Искусственный массаж сердца — комплекс мер, направленных на поддержание кровообращения у человека при остановке сердцебиения. Если с момента прекращения сердечной деятельности прошло не более 5-6 минут, то правильно проведенная реанимация может вернуть человека к жизни. Также благодаря своевременным действиям по реанимации, можно выиграть ценное время до приезда медиков.

Основание одной ладони нужно положить на середину грудной клетки пострадавшего. После этого обе руки нужно взять либо в «замок», либо одна на другую «крест-накрест» и надавить ими на грудную клетку, выполняя таким образом непрямой массаж сердца — 30 нажатий и два вдоха «рот в рот». Частота нажатий должна быть примерно 100 раз в минуту.

Нельзя сильно давить на грудину, поскольку при давлении на ребра существует риск сломать их. Нажимать нужно с такой силой, чтобы грудная клетка смещалась к позвоночнику на 4-5 см.

Реанимацию нужно проводить до тех пор, пока человек не задышит или пока не приедет скорая.
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