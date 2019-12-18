В пятницу состоится прямая линия по антикоррупционному просвещению
Главное управление МЧС России по Бурятии проведёт прямую линию по антикоррупционному просвещению. Она состоится 20 декабря с 14 до 18 часов. Вопросы будут приниматься по телефону (3012) 373-287 и электронной почте post-mchs-gu@yandex.ru
- Прямые линии призваны повысить грамотность населения в вопросах противодействия коррупции и оказать информационную поддержку в решении возникших проблем. Граждане могут сообщить о фактах создания административных барьеров и злоупотребления служебным положением должностных лиц, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На вопросы ответят главный специалист (по вопросам противодействия коррупции на территории Бурятии), начальник отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения, а также специалисты государственной инспекции по маломерным судам, государственного пожарного надзора и службы пожаротушения.
В Бурятии МЧС «напрямую» расскажет о коррупции
Власть, Фото:
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