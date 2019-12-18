 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Декабря

17 Декабря

Популярное

В Бурятии МЧС «напрямую» расскажет о коррупции

В Бурятии МЧС «напрямую» расскажет о коррупции
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В пятницу состоится прямая линия по антикоррупционному просвещению

Главное управление МЧС России по Бурятии проведёт прямую линию по антикоррупционному просвещению. Она состоится 20 декабря с 14 до 18 часов. Вопросы будут приниматься по телефону (3012) 373-287 и электронной почте post-mchs-gu@yandex.ru

- Прямые линии призваны повысить грамотность населения в вопросах противодействия коррупции и оказать информационную поддержку в решении возникших проблем. Граждане могут сообщить о фактах создания административных барьеров и злоупотребления служебным положением должностных лиц, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На вопросы ответят главный специалист (по вопросам противодействия коррупции на территории Бурятии), начальник отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения, а также специалисты государственной инспекции по маломерным судам, государственного пожарного надзора и службы пожаротушения.
МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Томский губернатор предложил навсегда сделать 31 декабря выходным
Томский губернатор предложил навсегда сделать 31 декабря выходным
Власть, 18.12.2019
«Я бы 31 декабря сделал выходным каждый год - за счёт сокращения чересчур длинных январских каникул», заявил он
Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников
Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников
Власть, 18.12.2019
Жители дома инвалидов-колясочников озвучили Алексею Цыденову самые насущные проблемы
Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок
Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок
Власть, 18.12.2019
В республике низкая степень прозрачности, а в столице Бурятии – средняя
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Власть, 17.12.2019
Комиссии за переводы в другие регионы больше не будет
Дмитрий Чернышов покинул пост замгубернатора Иркутской области
Дмитрий Чернышов покинул пост замгубернатора Иркутской области
Власть, 17.12.2019
Чернышов уволился после ухода Сергея Левченко
В Бурятии районный чиновник не проверил жалобу на «Экоальянс»
В Бурятии районный чиновник не проверил жалобу на «Экоальянс»
Власть, 17.12.2019
Вместо проверки информации жалоба ушла в сам «Экоальянс»
В Бурятии пьяные стали причиной 60% смертей в ДТП
В Бурятии пьяные стали причиной 60% смертей в ДТП
Власть, 16.12.2019
В Улан-Удэ прошло заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения
Алексей Цыденов посетил обновлённые объекты в Селенгинске
Алексей Цыденов посетил обновлённые объекты в Селенгинске
Власть, 16.12.2019
Глава Бурятии побывал в больнице, техникуме и культурно-спортивном комплексе
В Иркутской области минлеса незаконно выдало лесной участок под видом строительства дороги
В Иркутской области минлеса незаконно выдало лесной участок под видом строительства дороги
Власть, 16.12.2019
Все факты указали на то, что на выделенном участке предприниматель планировал заняться лесозаготовкой
Минэкономики Бурятии возглавила Екатерина Кочетова
Минэкономики Бурятии возглавила Екатерина Кочетова
Власть, 16.12.2019
Для официального вступления в должность Екатерине Кочетовой нужно дождаться одобрения Народного Хурала
Спикер иркутского заксобрания: «Сейчас драйв в Улан-Удэ»
Спикер иркутского заксобрания: «Сейчас драйв в Улан-Удэ»
Власть, 16.12.2019
«Наша молодёжь уже стала уезжать не в Красноярск, а в Улан-Удэ», - считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области
Глава Бурятии открыл кинозал в Каменске
Глава Бурятии открыл кинозал в Каменске
Власть, 16.12.2019
В посёлке, где проживают почти 8 тысяч человек, кинозал открылся благодаря национальному проекту «Культура»
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным
Власть, 14.12.2019
Алексей Цыденов считает, что коммерческие предприятия последуют его примеру
Глава Бурятии проводит опрос о выходном дне 31 декабря
Глава Бурятии проводит опрос о выходном дне 31 декабря
Власть, 14.12.2019
Алексей Цыденов представил в соцсетях проект указа о переносе выходного дня
Сергей Левченко назвал причину ухода с поста губернатора Иркутской области
Сергей Левченко назвал причину ухода с поста губернатора Иркутской области
Власть, 14.12.2019
Левченко не мог допустить, чтобы его соратников «обливали грязью»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^