В Бурятии МЧС «напрямую» расскажет о коррупции

В пятницу состоится прямая линия по антикоррупционному просвещению



Главное управление МЧС России по Бурятии проведёт прямую линию по антикоррупционному просвещению. Она состоится 20 декабря с 14 до 18 часов. Вопросы будут приниматься по телефону (3012) 373-287 и электронной почте post-mchs-gu@yandex.ru



- Прямые линии призваны повысить грамотность населения в вопросах противодействия коррупции и оказать информационную поддержку в решении возникших проблем. Граждане могут сообщить о фактах создания административных барьеров и злоупотребления служебным положением должностных лиц, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



На вопросы ответят главный специалист (по вопросам противодействия коррупции на территории Бурятии), начальник отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения, а также специалисты государственной инспекции по маломерным судам, государственного пожарного надзора и службы пожаротушения.

