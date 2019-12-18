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Томский губернатор предложил навсегда сделать 31 декабря выходным

Томский губернатор предложил навсегда сделать 31 декабря выходным
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
«Я бы 31 декабря сделал выходным каждый год - за счёт сокращения чересчур длинных январских каникул», заявил он

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин считает, что в дальнейшем канун нового года (31 декабря) можно сделать выходным за счёт сокращения «чересчур длинных» январских каникул. Об этом сообщает ТАСС.

Жвачкин ранее перенёс рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Его инициатива вызвала общественный резонанс - за томским губернатором 31 декабря 2019 года выходным днём объявили власти более 20 регионов России.

- Новый год - один из самых любимых и главных наших праздников, и готовиться к нему нужно всей семьёй: вместе собирать на стол, вместе готовить подарки, вместе с детьми встречать Деда Мороза. Я бы 31 декабря сделал выходным каждый год - за счёт сокращения чересчур длинных январских каникул. Ожидание праздника значит едва ли не больше, чем сам праздник. Поэтому последний день года, канун нового, должен быть выходным, - сказал Жвачкин в интервью ТАСС.

В Бурятии 31 декабря сделали выходным днём. Сначала глава Бурятии Алексей Цыденов представил на своих страницах в соцсетях проект указа о переносе выходного дня и предложил жителям делиться своим мнением в комментариях. Позже было принято положительное решение. Соответствующий указ был подписан 16 декабря.


Новый год выходные дни
 
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