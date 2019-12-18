«Я бы 31 декабря сделал выходным каждый год - за счёт сокращения чересчур длинных январских каникул», заявил он
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин считает, что в дальнейшем канун нового года (31 декабря) можно сделать выходным за счёт сокращения «чересчур длинных» январских каникул. Об этом сообщает ТАСС.
Жвачкин ранее перенёс рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Его инициатива вызвала общественный резонанс - за томским губернатором 31 декабря 2019 года выходным днём объявили власти более 20 регионов России.
- Новый год - один из самых любимых и главных наших праздников, и готовиться к нему нужно всей семьёй: вместе собирать на стол, вместе готовить подарки, вместе с детьми встречать Деда Мороза. Я бы 31 декабря сделал выходным каждый год - за счёт сокращения чересчур длинных январских каникул. Ожидание праздника значит едва ли не больше, чем сам праздник. Поэтому последний день года, канун нового, должен быть выходным, - сказал Жвачкин в интервью ТАСС.
В Бурятии 31 декабря сделали выходным днём. Сначала глава Бурятии Алексей Цыденов представил на своих страницах в соцсетях проект указа о переносе выходного дня и предложил жителям делиться своим мнением в комментариях. Позже было принято положительное решение. Соответствующий указ был подписан 16 декабря.
Томский губернатор предложил навсегда сделать 31 декабря выходным
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Я бы 31 декабря сделал выходным каждый год - за счёт сокращения чересчур длинных январских каникул», заявил он
Жители дома инвалидов-колясочников озвучили Алексею Цыденову самые насущные проблемы
В республике низкая степень прозрачности, а в столице Бурятии – средняя
Комиссии за переводы в другие регионы больше не будет
Чернышов уволился после ухода Сергея Левченко
Вместо проверки информации жалоба ушла в сам «Экоальянс»
В Улан-Удэ прошло заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения
Глава Бурятии побывал в больнице, техникуме и культурно-спортивном комплексе
Все факты указали на то, что на выделенном участке предприниматель планировал заняться лесозаготовкой
Для официального вступления в должность Екатерине Кочетовой нужно дождаться одобрения Народного Хурала
«Наша молодёжь уже стала уезжать не в Красноярск, а в Улан-Удэ», - считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области
В посёлке, где проживают почти 8 тысяч человек, кинозал открылся благодаря национальному проекту «Культура»
Алексей Цыденов считает, что коммерческие предприятия последуют его примеру
Алексей Цыденов представил в соцсетях проект указа о переносе выходного дня
Левченко не мог допустить, чтобы его соратников «обливали грязью»