Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок

В республике низкая степень прозрачности, а в столице Бурятии – средняя



В России опубликовали ежегодный «Национальный рейтинг прозрачности закупок», результаты которого помогают составить полноценную картину состояния экономики, систему закупок, уровень конкуренции в федеральных структурах, регионах страны и городах.



Бурятия заняла в рейтинге среди регионов 82 место – ниже только Алтай и Чеченская республика. Республика набрала 3 125 баллов и названа регионом с низкой степенью прозрачности закупочных процессов.



Улан-Удэ среди муниципальных образований набрал 4 425 баллов и занял 55 место. Степень прозрачности закупок в столице средняя.



Для сравнения, Иркутская область заняла в рейтинге прозрачности 46 место, а столица региона – 29 место. В Иркутске степень прозрачности высокая, а по региону – средняя. Забайкальский край набрал 4 663 балла и занял 55 место, а столица Чита – 47 место. Там также средняя степень прозрачности закупок.



Первое место в рейтинге заняла Москва, также в лидерах Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область. Среди муниципальных образований первое место занял Владивосток – у города гарантированная степень прозрачности.



Справка:



Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» – независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.



Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределение госзаказа по видам экономической деятельности.



Рейтинг прозрачности – это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Рейтинг разделён на шесть секций участников по типу осуществления размещения.



Каждая секция представляет собой рейтингование участников по пяти уровням прозрачности (гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая), характеризующим зрелость и качество закупочных процессов. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок.

