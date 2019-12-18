 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Декабря

17 Декабря

Популярное

Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок

Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок
Власть,  Фото:pixabay.com
В республике низкая степень прозрачности, а в столице Бурятии – средняя

В России опубликовали ежегодный «Национальный рейтинг прозрачности закупок», результаты которого помогают составить полноценную картину состояния экономики, систему закупок, уровень конкуренции в федеральных структурах, регионах страны и городах.

Бурятия заняла в рейтинге среди регионов 82 место – ниже только Алтай и Чеченская республика. Республика набрала 3 125 баллов и названа регионом с низкой степенью прозрачности закупочных процессов.

Улан-Удэ среди муниципальных образований набрал 4 425 баллов и занял 55 место. Степень прозрачности закупок в столице средняя.

Для сравнения, Иркутская область заняла в рейтинге прозрачности 46 место, а столица региона – 29 место. В Иркутске степень прозрачности высокая, а по региону – средняя. Забайкальский край набрал 4 663 балла и занял 55 место, а столица Чита – 47 место. Там также средняя степень прозрачности закупок.

Первое место в рейтинге заняла Москва, также в лидерах Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область. Среди муниципальных образований первое место занял Владивосток – у города гарантированная степень прозрачности.

Справка:

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» – независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределение госзаказа по видам экономической деятельности.

Рейтинг прозрачности – это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Рейтинг разделён на шесть секций участников по типу осуществления размещения.

Каждая секция представляет собой рейтингование участников по пяти уровням прозрачности (гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая), характеризующим зрелость и качество закупочных процессов. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок.
рейтинг госзакупки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников
Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников
Власть, 18.12.2019
Жители дома инвалидов-колясочников озвучили Алексею Цыденову самые насущные проблемы
Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок
Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок
Власть, 18.12.2019
В республике низкая степень прозрачности, а в столице Бурятии – средняя
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Власть, 17.12.2019
Комиссии за переводы в другие регионы больше не будет
Дмитрий Чернышов покинул пост замгубернатора Иркутской области
Дмитрий Чернышов покинул пост замгубернатора Иркутской области
Власть, 17.12.2019
Чернышов уволился после ухода Сергея Левченко
В Бурятии районный чиновник не проверил жалобу на «Экоальянс»
В Бурятии районный чиновник не проверил жалобу на «Экоальянс»
Власть, 17.12.2019
Вместо проверки информации жалоба ушла в сам «Экоальянс»
В Бурятии пьяные стали причиной 60% смертей в ДТП
В Бурятии пьяные стали причиной 60% смертей в ДТП
Власть, 16.12.2019
В Улан-Удэ прошло заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения
Алексей Цыденов посетил обновлённые объекты в Селенгинске
Алексей Цыденов посетил обновлённые объекты в Селенгинске
Власть, 16.12.2019
Глава Бурятии побывал в больнице, техникуме и культурно-спортивном комплексе
В Иркутской области минлеса незаконно выдало лесной участок под видом строительства дороги
В Иркутской области минлеса незаконно выдало лесной участок под видом строительства дороги
Власть, 16.12.2019
Все факты указали на то, что на выделенном участке предприниматель планировал заняться лесозаготовкой
Минэкономики Бурятии возглавила Екатерина Кочетова
Минэкономики Бурятии возглавила Екатерина Кочетова
Власть, 16.12.2019
Для официального вступления в должность Екатерине Кочетовой нужно дождаться одобрения Народного Хурала
Спикер иркутского заксобрания: «Сейчас драйв в Улан-Удэ»
Спикер иркутского заксобрания: «Сейчас драйв в Улан-Удэ»
Власть, 16.12.2019
«Наша молодёжь уже стала уезжать не в Красноярск, а в Улан-Удэ», - считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области
Глава Бурятии открыл кинозал в Каменске
Глава Бурятии открыл кинозал в Каменске
Власть, 16.12.2019
В посёлке, где проживают почти 8 тысяч человек, кинозал открылся благодаря национальному проекту «Культура»
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным
Власть, 14.12.2019
Алексей Цыденов считает, что коммерческие предприятия последуют его примеру
Глава Бурятии проводит опрос о выходном дне 31 декабря
Глава Бурятии проводит опрос о выходном дне 31 декабря
Власть, 14.12.2019
Алексей Цыденов представил в соцсетях проект указа о переносе выходного дня
Сергей Левченко назвал причину ухода с поста губернатора Иркутской области
Сергей Левченко назвал причину ухода с поста губернатора Иркутской области
Власть, 14.12.2019
Левченко не мог допустить, чтобы его соратников «обливали грязью»
Делегация Бурятии подарила Юрию Трутневу необычную футболку
Делегация Бурятии подарила Юрию Трутневу необычную футболку
Власть, 13.12.2019
На футболке написано имя полпреда в стиле «монгол бэшэг»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^