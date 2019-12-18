Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок

В республике низкая степень прозрачности, а в столице Бурятии – средняя
В России опубликовали ежегодный «Национальный рейтинг прозрачности закупок», результаты которого помогают составить полноценную картину состояния экономики, систему закупок, уровень конкуренции в федеральных структурах, регионах страны и городах.
Бурятия заняла в рейтинге среди регионов 82 место – ниже только Алтай и Чеченская республика. Республика набрала 3 125 баллов и названа регионом с низкой степенью прозрачности закупочных процессов.
Улан-Удэ среди муниципальных образований набрал 4 425 баллов и занял 55 место. Степень прозрачности закупок в столице средняя.
Для сравнения, Иркутская область заняла в рейтинге прозрачности 46 место, а столица региона – 29 место. В Иркутске степень прозрачности высокая, а по региону – средняя. Забайкальский край набрал 4 663 балла и занял 55 место, а столица Чита – 47 место. Там также средняя степень прозрачности закупок.
Первое место в рейтинге заняла Москва, также в лидерах Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область. Среди муниципальных образований первое место занял Владивосток – у города гарантированная степень прозрачности.
Справка:
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» – независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.
Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределение госзаказа по видам экономической деятельности.
Рейтинг прозрачности – это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Рейтинг разделён на шесть секций участников по типу осуществления размещения.
Каждая секция представляет собой рейтингование участников по пяти уровням прозрачности (гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая), характеризующим зрелость и качество закупочных процессов. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок.
Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 18.12.2019
Жители дома инвалидов-колясочников озвучили Алексею Цыденову самые насущные проблемы
Власть, 18.12.2019
В республике низкая степень прозрачности, а в столице Бурятии – средняя
Комиссии за переводы в другие регионы больше не будет
Чернышов уволился после ухода Сергея Левченко
Вместо проверки информации жалоба ушла в сам «Экоальянс»
В Улан-Удэ прошло заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения
Глава Бурятии побывал в больнице, техникуме и культурно-спортивном комплексе
Все факты указали на то, что на выделенном участке предприниматель планировал заняться лесозаготовкой
Для официального вступления в должность Екатерине Кочетовой нужно дождаться одобрения Народного Хурала
«Наша молодёжь уже стала уезжать не в Красноярск, а в Улан-Удэ», - считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области
В посёлке, где проживают почти 8 тысяч человек, кинозал открылся благодаря национальному проекту «Культура»
Алексей Цыденов считает, что коммерческие предприятия последуют его примеру
Алексей Цыденов представил в соцсетях проект указа о переносе выходного дня
Левченко не мог допустить, чтобы его соратников «обливали грязью»
Власть, 13.12.2019
На футболке написано имя полпреда в стиле «монгол бэшэг»