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В Бурятии муниципальные служащие скрыли сведения о доходах

В Бурятии муниципальные служащие скрыли сведения о доходах
Власть,  Фото:pixabay.com
Пяти должностным лицам объявлены выговоры

Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии администрация нарушала закон о противодействии коррупции.

Установлено, что десятью муниципальными служащими представлены недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супругов за 2018 год. В справках не отражены земельные участки, транспортные средства, указаны неполные сведения о полученных доходах.

Главе муниципального образования «Джидинский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого пяти виновным должностным лицам объявлены выговоры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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