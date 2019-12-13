Пяти должностным лицам объявлены выговоры
Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии администрация нарушала закон о противодействии коррупции.
Установлено, что десятью муниципальными служащими представлены недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супругов за 2018 год. В справках не отражены земельные участки, транспортные средства, указаны неполные сведения о полученных доходах.
Главе муниципального образования «Джидинский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого пяти виновным должностным лицам объявлены выговоры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии муниципальные служащие скрыли сведения о доходах
Власть, Фото:
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