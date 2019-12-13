В Бурятии муниципальные служащие скрыли сведения о доходах

Пяти должностным лицам объявлены выговоры



Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии администрация нарушала закон о противодействии коррупции.



Установлено, что десятью муниципальными служащими представлены недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супругов за 2018 год. В справках не отражены земельные участки, транспортные средства, указаны неполные сведения о полученных доходах.



Главе муниципального образования «Джидинский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого пяти виновным должностным лицам объявлены выговоры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

