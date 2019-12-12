Предприниматели-должники также ездили за счёт фонда в Монголию
Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в Гарантийном фонде республики. Гарантийный фонд предоставлял меры поддержки предпринимателям с просроченной задолженностью по налогам и сборам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Бурятии.
Так, поручительство от фонда в размере более 22 млн рублей получил предприниматель, долг по налогам которого превышал 400 тысяч рублей.
В другом случае Гарантийный фонд профинансировал поездку в Монголию семи предпринимателям, имевшим задолженность перед бюджетом по уплате обязательных платежей.
Фонд также нарушал трудовое законодательство. Допускалась выплата зарплаты сотруднику одновременно по занимаемой должности в фонде и учреждённом им центре. Установлены обстоятельства, исключающие возможность выполнения этих трудовых функций в одно время.
Прокуратура внесла представление. В итоге Гарантийный фонд назначил должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений. Сейчас разработана антикоррупционная политика организации, усилен ведомственный контроль. Один человек наказал в дисциплинарном порядке.
О результатах проверки проинформирован заместитель председателя правительства республики по экономическому развитию Алексей Мишенин.
Справка:
Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства создан в октябре 2011 года. Учредитель - правительство Бурятии в лице министерства промышленности и торговли.
Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств по обязательствам среднего и малого бизнеса в соответствие с договорами кредита/лизинга/займа/банковской гарантии.
В конце ноября с поста директора Гарантийного фонда уволился Андрей Пермяков.
Гарантийный фонд Бурятии давал господдержку должникам
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