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Прокуратора внесла представление зампреду правительства Бурятии по соцразвитию

Прокуратора внесла представление зампреду правительства Бурятии по соцразвитию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура выявила нарушения прав студентов-сирот

В Бурятии не утверждены нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения студентов-сирот бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарём. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В этой связи неравнозначно были распределены нормативы затрат на меры социальной поддержки образовательных организаций между региональными министерствами образования и науки, здравоохранения, культуры.

Нарушения также выявлены при организации питания студентов, обеспечении их бесплатным проездом, формировании стипендиального фонда, выплате пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

Кроме того, не принимались меры по ежегодной индексации денежных выплат.

- Прокурорами выявлено 268 нарушений закона. Внесено 29 представлений, в том числе заместителю председателя правительства Бурятии по социальному развитию (должность занимает Вячеслав Цыбикжапов), министрам образования и науки, здравоохранения, культуры республики, - сообщает прокуратура Бурятии.

На незаконные нормативные акты принесено 20 протестов, в защиту прав студентов из числа детей-сирот в суд направлено 5 исковых заявлений, возбуждено 4 производства об административном правонарушении
прокуратура правительство Бурятии
 
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