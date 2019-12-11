Прокуратора внесла представление зампреду правительства Бурятии по соцразвитию

Прокуратура выявила нарушения прав студентов-сирот



В Бурятии не утверждены нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения студентов-сирот бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарём. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В этой связи неравнозначно были распределены нормативы затрат на меры социальной поддержки образовательных организаций между региональными министерствами образования и науки, здравоохранения, культуры.



Нарушения также выявлены при организации питания студентов, обеспечении их бесплатным проездом, формировании стипендиального фонда, выплате пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.



Кроме того, не принимались меры по ежегодной индексации денежных выплат.



- Прокурорами выявлено 268 нарушений закона. Внесено 29 представлений, в том числе заместителю председателя правительства Бурятии по социальному развитию (должность занимает Вячеслав Цыбикжапов), министрам образования и науки, здравоохранения, культуры республики, - сообщает прокуратура Бурятии.



На незаконные нормативные акты принесено 20 протестов, в защиту прав студентов из числа детей-сирот в суд направлено 5 исковых заявлений, возбуждено 4 производства об административном правонарушении

