В молодёжную палату при Улан-Удэнском горсовете хотят вступить 64 кандидата

Власть, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Названы имена претендентов



В молодёжную палату при Улан-Удэнском горсовете хотят вступить 64 человека. Анкеты от горожан в возрасте от 18 до 35 лет и конкурсные проекты по решению городских проблем принимались с 1 по 20 ноября. Конкурсный отбор и защита проектов состоится 9 декабря в 14:00, 10 декабря в 10:00, 11 декабря в 10:00 в зале № 1 администрации Улан-Удэ.



Оргкомитет будет голосовать по каждому выступившему кандидату. В состав молодёжной палаты войдут те, за которых проголосовало большинство от общего числа членов оргкомитета.



Состав молодёжной палаты утверждается решением оргкомитета, которое оформляется протоколом. Кандидаты, не включенные по итогам конкурса в состав, могут быть включены в резерв молодёжной палаты.



Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.



Молодёжная палата формируется на срок полномочий Улан-Удэнского городского Совета депутатов соответствующего созыва, на добровольной основе и состоит из 30 человек.



Основными задачами молодёжной палаты являются:



- разработка и внесение предложений в органы местного самоуправления г. Улан-Удэ по вопросам молодежной политики;

- участие в формировании правовой и политической культуры молодежи, поддержка гражданских инициатив;

- изучение мнения молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления г. Улан-Удэ по реализации молодежной политики.



Предварительный список кандидатов в молодёжную палату при Улан-Удэнском горсовете:



1. Александров Дмитрий Михайлович

2. Арбатская Александра Валерьевна

3. Афанасьева Елизавета Ивановна

4. Аюева Валентина Юрьевна

5. Аюшеев Нацаг Даши-Доржиевич

6. Аюрзанайн Аюр Биликтоевич

7. Бадмаев Владимир Цыренжапович

8. Бадмажапов Бато Солбонович

9. Базаров Владимир Евгеньевич

10. Базаров Тимур Саянович

11. Базаров Цырендоржо Булатович

12. Баинов Батор Владимирович

13. Балдуев Цынден Валерьевич

14. Бахрушкин Игорь Сергеевич

15. Башкуева Светлана Валерьевна

16. Ветошников Алексей Анатольевич

17. Вокина Елена Николаевна

18. Гармаев Андрей Юрьевич

19. Глушко Виталий Викторович

20. Гомбожапова Арюна Сергеевна

21. Гребенников Александр Николаевич

22. Гырылова Ольга Александровна

23. Дабаев Дылгыр Далразаевич

24. Дашиева Эльвира Рабдановна

25. Дондоков Жалсан Эрдэмович

26. Доржиев Антон Бадмацыренович

27. Доржиев Тумэн Пурбоевич

28. Дымшаков Алексей Владимирович

29. Ерицян Ануш Месроповна

30. Жигмитдоржиев Баяр Дабацыденович

31. Камендровский Вячеслав Дмитриевич

32. Косс Софья Леонидовна

33. Литвинова Наталья Станиславовна

34. Махов Антон Олегович

35. Молонова Ирина Валерьевна

36. Мостовская Татьяна Алексеевна

37. Логунова Мария Максимовна

38. Назаров Роман Павлович

39. Новокщенов Андрей Станиславович

40. Нимбуев Гэсэр Чингисович

41. Очиров Ананда Аюрович

42. Очирова Александра Александровна

43. Петинов Григорий Иванович

44. Раднаев Бэлигто Баторович

45. Раднаева Дынцема Цыбикжаповна

46. Романов Владимир Геннадьевич

47. Россихин Анатолий Игоревич

48. Самбуева Ханда Гомбоевна

49. Семёнова Надежда Эдуардовна

50. Сибиряков Юрий Владимирович

51. Содбоев Батор Станиславович

52. Тесленко Дмитрий Павлович

53. Твердохлебова Юлия Александровна

54. Тихонов Алексей Леонидович

55. Томсон София Дмитриевна

56. Тугаринова Галина Игоревна

57. Туголуков Роман Анатольевич

58. Фартусова Елизавета Викторовна

59. Хохрякова Алина Вячеславовна

60. Хумаев Баясхалан Баирович

61. Цыдендоржиев Игорь Бадмаевич

62. Цыденов Вениамин Чингисович

63. Чимитова Мария Эрдэмовна

64. Якимова Александра Алексеевна







