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Глава РЖД назвал вокзал Улан-Удэ впечатляющим

Глава РЖД назвал вокзал Улан-Удэ впечатляющим
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава РЖД Олег Белозёров назвал срок завершения реконструкции улан-удэнского вокзала

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятию прибыл генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он посетил вокзал Улан-Удэ, где продолжается реконструкция.

Во время визита озвучено, что вокзал будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД. Отметим, ранее назывался срок – конец 2019 года.

– Этот проект – хороший пример совместной работы с регионом. Уже сегодня вокзал выглядит очень впечатляюще, современно и с местным колоритом. Приступая к стройке, мы руководствовались принципом – сохранить всё хорошее старое и привнести всё самое лучшее новое, – сказал Олег Белозёров.

Сейчас на вокзале ведутся завершающие работы. Здание вокзала будет перепланировано, ведётся реконструкция фасадов и ремонт внутренних помещений. Установлены навесы над платформами, упорядочена парковка на привокзальной площади. Сквозным проходом объединены два отдельно стоящих здания вокзала, где расположены камеры хранения и медпункт.

Для маломобильных граждан установлены специальные пандусы, лифты.

Изменилась и технология обслуживания пассажиров. Продажа билетов теперь сосредоточена в одной части здания вокзала. В ближайшее время появится электронная очередь. На втором этаже полностью обновлены комнаты длительного отдыха, открыт бизнес-зал и детская игровая зона.

В настоящее время вокзал отправляет в дальнем сообщении более полумиллиона пассажиров в год, в пригородном сообщении – около 80 тыс. пассажиров.

Общая стоимость всех работ по реконструкции вокзала составила 880 млн рублей, уточнили в ВСЖД.
РЖД вокзал
 
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