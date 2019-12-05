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Главу Бурятии просят дать воду Левому берегу

Главу Бурятии просят дать воду Левому берегу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Бобков назвал главную проблему «многострадального Левого берега»

Депутат Хурала Бурятии Игорь Бобков озвучил на сессии проблему водоснабжения Левого берега. Он попросил республиканские власти начать решать её.

- Я хочу в очередной раз попытаться обратить внимание на проблемы Левого берега Улан-Удэ, многострадального Левого берега, население которого растёт стремительными темпами, и сегодня по самым скромным подсчетам уже превышает порядка 100 тысяч граждан. Я хочу обратиться к главе республики, чтобы вы, Алексей Самбуевич, обратили пристальное внимание на проблемы, чтобы вы дали задание чиновникам республиканским, муниципальным. Я не буду перечислять всех проблем, которые находятся на территории Левого берега. Я хочу обратиться на сессии с одной основополагающей проблемой. Это проблема водоснабжения граждан. В 19 году были выделены свыше 40 млн рублей, но это деньги очень небольшие, - сказал он.

Бобков рассказал, что люди сами сбрасываются, собирают деньги и делают проектно-сметную документацию на сети водоснабжения.

- Любыми способами пытаются хотя бы создать какие-то материалы для того, чтобы попытаться найти, привлечь финансирование, в том числе и государственное. Я хочу попросить, чтобы наше правительство разработало обстоятельную схему водоснабжения Левого берега, чтобы была проектно-сметная документация, чтобы были все документы разрешительные. Нашему правительству это бы улучшило возможность ходатайствовать перед федеральными центром о получении федерального финансирования, и в том числе республиканского бюджета. Прошу вас, Алексей Самбуевич, поручить ответственным министрам разработать схему водоснабжения левого Берега, - заключил Бобков.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители Солдатского, а также отдалённого посёлка Исток обратились к властям с открытым письмом, где пожаловались на отсутствие воды, дорог, школ и пр. Жители предложили «заглянуть за синий забор», который был построен к приезду Путина и стал символ изоляции. Местные жители заявляют, что готовы выйти на акции протеста.
водоснабжение депутаты Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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