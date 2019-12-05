Главу Бурятии просят дать воду Левому берегу

Игорь Бобков назвал главную проблему «многострадального Левого берега»
Депутат Хурала Бурятии Игорь Бобков озвучил на сессии проблему водоснабжения Левого берега. Он попросил республиканские власти начать решать её.
- Я хочу в очередной раз попытаться обратить внимание на проблемы Левого берега Улан-Удэ, многострадального Левого берега, население которого растёт стремительными темпами, и сегодня по самым скромным подсчетам уже превышает порядка 100 тысяч граждан. Я хочу обратиться к главе республики, чтобы вы, Алексей Самбуевич, обратили пристальное внимание на проблемы, чтобы вы дали задание чиновникам республиканским, муниципальным. Я не буду перечислять всех проблем, которые находятся на территории Левого берега. Я хочу обратиться на сессии с одной основополагающей проблемой. Это проблема водоснабжения граждан. В 19 году были выделены свыше 40 млн рублей, но это деньги очень небольшие, - сказал он.
Бобков рассказал, что люди сами сбрасываются, собирают деньги и делают проектно-сметную документацию на сети водоснабжения.
- Любыми способами пытаются хотя бы создать какие-то материалы для того, чтобы попытаться найти, привлечь финансирование, в том числе и государственное. Я хочу попросить, чтобы наше правительство разработало обстоятельную схему водоснабжения Левого берега, чтобы была проектно-сметная документация, чтобы были все документы разрешительные. Нашему правительству это бы улучшило возможность ходатайствовать перед федеральными центром о получении федерального финансирования, и в том числе республиканского бюджета. Прошу вас, Алексей Самбуевич, поручить ответственным министрам разработать схему водоснабжения левого Берега, - заключил Бобков.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители Солдатского, а также отдалённого посёлка Исток обратились к властям с открытым письмом, где пожаловались на отсутствие воды, дорог, школ и пр. Жители предложили «заглянуть за синий забор», который был построен к приезду Путина и стал символ изоляции. Местные жители заявляют, что готовы выйти на акции протеста.
Главу Бурятии просят дать воду Левому берегу
Власть, Фото:
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