Неожиданное предложение прозвучало на сессии Народного Хурала
Депутат Народного Хурала Сергей Дорош на сессии парламента выступил с предложением сделать 31 декабря выходным. Если не получится сделать последний день года выходным, то он попросил делать его таковым для женщин Бурятии.
- В этом году 31 декабря выпадает на рабочий день. Хотелось бы выступить с инициативой, чтобы правительство сделало этот день выходным. Ну, если невозможно сделать полностью, то хотя бы сделать его выходным для наших женщин, которые, скажем так, в этот день имеют двойную ответственность в подготовке праздничного мероприятия, - отметил он.
31 декабря 2019 года – рабочий день. В России ранее звучали предложения сделать его выходным. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уже перенёс рабочий день для сотрудников своей администрации с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов следовать примеру Жвачкина не стал. Глава республики счёл такое решение несправедливым по отношению к другим жителям.
В Бурятии предложили сделать 31 декабря выходным хотя бы для женщин
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Игорь Бобков назвал главную проблему «многострадального Левого берега»
Неожиданное предложение прозвучало на сессии Народного Хурала
О фактах противоправной деятельности сотрудников УФССП можно будет сообщить 9 декабря
Замминистра строительства Бурятии освободили из-под стражи в зале суда
Летом размер субсидии был увеличен вдвое
В правительстве Бурятии прокомментировали ситуацию с возможным упразднением минимущества
Они будут следить за состоянием памятников истории и культуры
Алексей Цыденов присоединился к акции дарения книг
Им стал Валерий Шагжитаров
Приём состоится в День Конституции
Бурятских депутатов-коммунистов призвали публично покаяться
Также она не сообщила о двух объектах недвижимости
Министр внутренних дел России провёл в Улан-Удэ ряд рабочих встреч
Власть, 03.12.2019
Под понятие иностранных агентов могут попасть видеоблогеры
Власть, 03.12.2019
Алексей Цыденов поставил под сомнение отчёт о том, что холодно только в одной школе