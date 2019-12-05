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В Бурятии предложили сделать 31 декабря выходным хотя бы для женщин

В Бурятии предложили сделать 31 декабря выходным хотя бы для женщин
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Неожиданное предложение прозвучало на сессии Народного Хурала

Депутат Народного Хурала Сергей Дорош на сессии парламента выступил с предложением сделать 31 декабря выходным. Если не получится сделать последний день года выходным, то он попросил делать его таковым для женщин Бурятии.

- В этом году 31 декабря выпадает на рабочий день. Хотелось бы выступить с инициативой, чтобы правительство сделало этот день выходным. Ну, если невозможно сделать полностью, то хотя бы сделать его выходным для наших женщин, которые, скажем так, в этот день имеют двойную ответственность в подготовке праздничного мероприятия, - отметил он.

31 декабря 2019 года – рабочий день. В России ранее звучали предложения сделать его выходным. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уже перенёс рабочий день для сотрудников своей администрации с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов следовать примеру Жвачкина не стал. Глава республики счёл такое решение несправедливым по отношению к другим жителям.
депутаты Народного Хурала Новый год
 
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