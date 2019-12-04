В Бурятии предложили ликвидировать минимущества

В правительстве Бурятии прокомментировали ситуацию с возможным упразднением минимущества
В правительстве Бурятии прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об упразднении министерства имущественных и земельных отношений. Как выяснилось, идёт обсуждение по возможному изменению структуры правительства.
- В правительстве идут рабочие обсуждения по изменению структуры. Одно из поступивших предложений – перераспределение полномочий минимущества. При этом рассматриваются также вопросы по усилению работы представительства в Монголии, обсуждается работа министерства по инвестициям, на повестке вопрос ответственных и их полномочий по реализации нацпроекта «Цифровая экономика», - прокомментировали в пресс-службе правительства республики.
В правительстве подчеркнули, что пока «идёт процесс обсуждений, никаких конкретных решений нет».
Информация о возможной ликвидации минимущества появилась в СМИ в среду днём. Сотрудники министерства в беседах с «Байкал-Daily» признались, что никаких подобных данных им не озвучивали. «Впервые слышим», - говорили сотрудники минимущества.
Министерством с 2009 года руководит Маргарита Магомедова.
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Власть, Фото:
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