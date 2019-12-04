Алексей Цыденов присоединился к акции дарения книг
В Прибайкальском районе Бурятии продолжается акция дарения «Новые книги для библиотек». Это благотворительная акция, инициированная министерством культуры и Национальной библиотекой Бурятии. Она направлена на пополнение фондов библиотек республики.
30 ноября во время визита в Прибайкальский район глава Бурятии Алексей Цыденов, министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев и глава района Сергей Семёнов присоединились к акции и подарили Прибайкальской межпоселенческой библиотеке 18 новых книг.
- Стартовала акция «Новые книги для библиотек» в июне. Это вторая волна акции, инициированной Национальной библиотекой Бурятии. В прошлом году акция дарения книг «Книги для малой Родины» пополнила фонды библиотек района на 573 книги от различных организаций, учреждений, читателей, - сообщили в Национальной библиотеке.
Глава Бурятии подарил библиотеке книги
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