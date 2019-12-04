Бурятская транспортная прокуратура проведёт приём граждан

Приём состоится в День Конституции



Бурятская транспортная прокуратура проведёт личный приём граждан в Улан-Удэ. Мероприятие будет проводиться 12 декабря с 12:00 до 20:00 по адресу: улица Гагарина 73 «Б».



Общероссийский приём граждан приурочен ко Дню Конституции России и проводится ежегодно, начиная с 2013 года.







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