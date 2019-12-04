Участие бурятских депутатов в акции протеста признали неэтичным

Бурятских депутатов-коммунистов призвали публично покаяться
Комиссия по мандатам и депутатской этике Народного Хурала вынесла решение в отношении депутатов-коммунистов, участвовавших в несогласованных митингах на площади Советов 9 и 10 сентября. Депутатам от КПРФ предложили публично извиниться.
Комиссия по мандатам и депутатской этике собиралась дважды – 27 ноября и 2 декабря. В итоге поведение депутатов Баира Цыренова, Виктора Малышенко, Егора Олзоева и Леонтия Красовского признано неэтичным. Им всем предложено принести публичные извинения за нарушение правил депутатской этики.
Как сообщал «Байкал-Daily», жалобу в комиссию по депутатской этике подала группа депутатов-«единороссов». В том числе обращение подписали председатель Народного Хурала Владимир Павлов и его заместитель Баир Жамбалов.
Возглавляет комиссию Екатерина Цыренова, исключённая из КПРФ год назад. На одной из последних сессий Цыренова вдоволь прошлась по бывшим партийным соратникам. В частности о письменных ответах коммунистов по поводу участия в несогласованной акции протестах Цыренова сказала, что они «все под копирку», а она-то уж знает, как такая копирка делается в КПРФ.
Этой осенью встал вопрос снятия Виктора Малышенко и Егора Олзоева за участие в несанкционированном митинге с должностей в Народном Хурале. Первый возглавляет комитет Хурала по госустройству, второй – заместитель председателя комитета по экономической политике. Оба находятся на госслужбе, получают хорошую зарплату и в перспективе имеют право на вип-доплату к пенсии. Вопрос о снятии их с должностей рассмотрит не действующая комиссия по депутатской этике, а специально созданная.
Стихийная акция протеста в Улан-Удэ началась на площади Советов 9 сентября. Здесь требовали перевыборов мэра города. Баир Цыренов был одним из главных медийных лиц несогласованного публичного мероприятия, он, а также Леонтий Красовский получили штрафы в 15 тысяч. Акция протеста длилась до ночи 12 сентября, когда задержали последних протестующих. После в парке «Юбилейный» прошло уже два согласованных митинга: на первый пришёл глава Бурятии Алексей Цыденов, второй митинг такого большого интереса у горожан уже не вызвал. Третий митинг, прошедший в сквере имени Сенчихина и приуроченный к годовщине октябрьской революции, собрал ещё меньше народу.
Участие бурятских депутатов в акции протеста признали неэтичным
Власть, Фото:
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