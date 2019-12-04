Летом размер субсидии был увеличен вдвое
В столице Бурятии не отменят субсидирование частных детских садов. Об этом 3 декабря заявила председатель городского комитета по образованию Татьяна Митрофанова на совещании с руководителями частных дошкольных организаций.
В 2018 году частные детские сады из городского бюджета получили субсидии на возмещение части затрат при приёме детей от 1,5 до 7 лет в размере трех тысяч рублей на ребёнка. Всего за 2018 год субсидию получили 27 частных организаций с охватом 418 детей.
В июле 2019 года в качестве дополнительной меры по сокращению очередей субсидия была увеличена вдвое – до 6 тысяч рублей.
Комитет по образованию предложил руководителям частных детских садов увеличить количество мест в своих учреждениях. Количество заявок резко возросло – было подано дополнительно 689 заявок.
На основании заявок и, учитывая стабильный дефицит мест в муниципальных садах, комитет по образованию подал заявку в министерство образования и науки Республики Бурятия на субсидирование 1500 мест до конца 2019 года.
В ноябре поступили дополнительные заявки. Нехватка субсидий составила порядка 300 мест.
Для разрешения сложившейся ситуации по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и по согласованию с минобразования РБ комитетом подготовлена дополнительная заявка на выплату субсидий частным садам за ноябрь и декабрь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
В Улан-Удэ не отменят субсидирование частных детсадов
Власть, Фото:
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