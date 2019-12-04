Также она не сообщила о двух объектах недвижимости
Прокуратура выявила, что директор Иркутского театрального училища представила недостоверные сведения о доходах. Доход супруга директора училища оказался занижен более чем на 500 тысяч рублей. Также не были отражены сведения о двух объектах недвижимого имущества (земельный участок и расположенное на нём здание), принадлежащих ему на праве общей долевой собственности. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.
Прокуратура Кировского района внесла министру культуры и архивов Иркутской области представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Оно рассмотрено и удовлетворено. Директор театрального училища привлечена к дисциплинарной ответственности.
Директор Иркутского театрального училища занизила доход на полмиллиона
Власть, Фото:
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