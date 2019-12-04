Директор Иркутского театрального училища занизила доход на полмиллиона

Также она не сообщила о двух объектах недвижимости



Прокуратура выявила, что директор Иркутского театрального училища представила недостоверные сведения о доходах. Доход супруга директора училища оказался занижен более чем на 500 тысяч рублей. Также не были отражены сведения о двух объектах недвижимого имущества (земельный участок и расположенное на нём здание), принадлежащих ему на праве общей долевой собственности. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.



Прокуратура Кировского района внесла министру культуры и архивов Иркутской области представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Оно рассмотрено и удовлетворено. Директор театрального училища привлечена к дисциплинарной ответственности.

