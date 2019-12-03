Под понятие иностранных агентов могут попасть видеоблогеры
Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В закон «О СМИ» будут внесены поправки, согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование.
«Коммерсантъ» сообщает: опрошенные юристы не исключают, что под формулировки подпадают не только популярные видеоблогеры, зарабатывающие на YouTube, но и обычные пользователи соцсетей.
Путин подписал закон о физлицах – иностранных агентах
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