Путин подписал закон о физлицах – иностранных агентах

Под понятие иностранных агентов могут попасть видеоблогеры



Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В закон «О СМИ» будут внесены поправки, согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование.



«Коммерсантъ» сообщает: опрошенные юристы не исключают, что под формулировки подпадают не только популярные видеоблогеры, зарабатывающие на YouTube, но и обычные пользователи соцсетей.







Читают сейчас