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Путин подписал закон о физлицах – иностранных агентах

Путин подписал закон о физлицах – иностранных агентах
Власть, 
Под понятие иностранных агентов могут попасть видеоблогеры

Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В закон «О СМИ» будут внесены поправки, согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование.

«Коммерсантъ» сообщает: опрошенные юристы не исключают, что под формулировки подпадают не только популярные видеоблогеры, зарабатывающие на YouTube, но и обычные пользователи соцсетей.


Путин иностраные агенты
 
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