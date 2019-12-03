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Управление Роскомнадзора по Бурятии проведёт приём граждан

Управление Роскомнадзора по Бурятии проведёт приём граждан
Власть, 
Открыта предварительная запись на личный приём

12 декабря пройдёт общероссийский день приёма граждан. В управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится приём граждан и представителей организаций.

Приём будет вестись с 12:00 до 20:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Некрасова, д. 20, каб. № 5.

Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Предварительная запись на личный приём ведётся с 3 по 11 декабря (по рабочим дням) по телефону: 8 (3012) 37-90-01.
Роскомнадзор прием граждан
 
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