Управление Роскомнадзора по Бурятии проведёт приём граждан

Открыта предварительная запись на личный приём



12 декабря пройдёт общероссийский день приёма граждан. В управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится приём граждан и представителей организаций.



Приём будет вестись с 12:00 до 20:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Некрасова, д. 20, каб. № 5.



Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).



Предварительная запись на личный приём ведётся с 3 по 11 декабря (по рабочим дням) по телефону: 8 (3012) 37-90-01.



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