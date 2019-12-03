Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, сотрудники управления ГИБДД МВД по Бурятии представили неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе за 2018 год.
- По результатам рассмотрения представления прокурора республики в отношении виновных лиц проведены служебные проверки, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Министерством внутренних дел по Бурятии три должностных лица управления привлечены к дисциплинарной ответственности.
Сотрудники ГИБДД Бурятии скрывали сведения о доходах
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Власть, 03.12.2019
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