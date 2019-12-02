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Геннадий Зюганов встретился с главой Бурятии

Геннадий Зюганов встретился с главой Бурятии
Власть, 
Лидер коммунистов России озадачился правами человека в Бурятии

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов побеседовал с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Об этом лидер коммунистов России написал на своей странице в Instagram. По его словам, они обсудили социально-экономическую и политическую ситуацию в регионе.

- Рассказал о работе фракции КПРФ в Госдуме и губернаторов-коммунистов Сергея Левченко (Иркутская область), Андрея Клычкова (Орловская область), Валентина Коновалова (Хакасия) о позитивном опыте народных предприятий, возглавляемых нашими товарищами, - написал Зюганов.

Особое внимание он уделил защите прав и свобод человека. В том числе речь шла о законодательстве о митингах и шествиях. Для Бурятии вопрос особо актуальный, тем более, что в сентябрьском несогласованном митинге на площади Советов участвовали бурятские депутаты-коммунисты. Баир Цыренов и Леонтий Красовский были оштрафованы. А Виктору Малышенко и Егору Олзоеву грозит отстранение с хорошо оплачиваемых оплачиваемых должностей в Народном Хурале.

- КПРФ всей своей работой всегда будет помогать поступательному развитию республики, - говорится в посте Зюганова в заключение.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе глава Бурятии был в Москве. Там он провёл ряд рабочих встреч. Некоторые итоги поездки он сообщил на своей странице в Facebook.
глава Бурятии КПРФ
 
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