В администрации главы Бурятии новое назначение

Алексей Цыденов подписал указ об увольнении председателя комитета финансово-экономического планирования



В администрации главы и правительства Бурятии кадровые перестановки. 28 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об увольнении с поста председателя комитета финансово-экономического планирования, контроля и учёта администрации главы Галины Фалилеевой. Она уволилась по собственному желанию.



На освободившуюся должность со 2 декабря назначена Лариса Аюшеева, которая прежде была заместителем председателя этого комитета. С ней заключен служебный контракт с испытательным сроком 6 месяцев.



Администрация главы и правительства состоит из 12 комитетов и канцелярии, а также аппарата советников главы.





