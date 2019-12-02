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В администрации главы Бурятии новое назначение

В администрации главы Бурятии новое назначение
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов подписал указ об увольнении председателя комитета финансово-экономического планирования

В администрации главы и правительства Бурятии кадровые перестановки. 28 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об увольнении с поста председателя комитета финансово-экономического планирования, контроля и учёта администрации главы Галины Фалилеевой. Она уволилась по собственному желанию.

На освободившуюся должность со 2 декабря назначена Лариса Аюшеева, которая прежде была заместителем председателя этого комитета. С ней заключен служебный контракт с испытательным сроком 6 месяцев.

Администрация главы и правительства состоит из 12 комитетов и канцелярии, а также аппарата советников главы.


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