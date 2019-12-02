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Мэр Улан-Удэ возглавил оргкомитет по празднованию 75-летия Победы

Мэр Улан-Удэ возглавил оргкомитет по празднованию 75-летия Победы
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
К 75-летию Победы в Улан-Удэ пройдёт более 120 мероприятий

Утверждён план по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В план вошли более 120 городских мероприятий.

Оргкомитет возглавил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Также в его состав вошли представители городской и районных администраций, а также управления социальной защиты населения по Улан-Удэ, городского совета ветеранов, Улан-Удэнского гарнизона, управления МВД России по Улан-Удэ, управления ГИБДД и Росгвардии.

Оргкомитет будет координировать деятельность учреждений, организаций, общественных объединений города по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы.

В числе городских мероприятий - военно-патриотические игры, состязания, акции, форумы, велопробеги, турниры, экскурсии, всероссийские акции, открытие памятников и многое другое. Запланирован ремонт более 30 памятников военной истории в городе (мемориалы, обелиски, бюсты).

В рамках муниципальной подпрограммы «Социальная политика в Улан-Удэ» продолжится поддержка ветеранских организаций. Ветераны получают адресную помощь, в частности компенсацию части абонентской платы за стационарную связь, бесплатную подписку на периодическую печать. Деньги также будут направлены на организацию досуга и массовые мероприятия для ветеранов.

В рамках молодёжной акции «Ветеран живёт рядом с нами» волонтёры будут оказывать помощь ветеранам в уборке придомовой территории, рубке дров, помывке окон, генеральной уборке квартир, лестничных площадок, а также парикмахерские услуги на дому.

На 1 ноября 2019 года в Улан-Удэ проживает 131 участник Великой Отечественной войны и 2256 тружеников тыла.

75-летие Победы будет отмечаться в 2020 году.

мэр Великая Отечественная День Победы
 
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