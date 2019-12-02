К 75-летию Победы в Улан-Удэ пройдёт более 120 мероприятий
Утверждён план по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В план вошли более 120 городских мероприятий.
Оргкомитет возглавил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Также в его состав вошли представители городской и районных администраций, а также управления социальной защиты населения по Улан-Удэ, городского совета ветеранов, Улан-Удэнского гарнизона, управления МВД России по Улан-Удэ, управления ГИБДД и Росгвардии.
Оргкомитет будет координировать деятельность учреждений, организаций, общественных объединений города по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы.
В числе городских мероприятий - военно-патриотические игры, состязания, акции, форумы, велопробеги, турниры, экскурсии, всероссийские акции, открытие памятников и многое другое. Запланирован ремонт более 30 памятников военной истории в городе (мемориалы, обелиски, бюсты).
В рамках муниципальной подпрограммы «Социальная политика в Улан-Удэ» продолжится поддержка ветеранских организаций. Ветераны получают адресную помощь, в частности компенсацию части абонентской платы за стационарную связь, бесплатную подписку на периодическую печать. Деньги также будут направлены на организацию досуга и массовые мероприятия для ветеранов.
В рамках молодёжной акции «Ветеран живёт рядом с нами» волонтёры будут оказывать помощь ветеранам в уборке придомовой территории, рубке дров, помывке окон, генеральной уборке квартир, лестничных площадок, а также парикмахерские услуги на дому.
На 1 ноября 2019 года в Улан-Удэ проживает 131 участник Великой Отечественной войны и 2256 тружеников тыла.
75-летие Победы будет отмечаться в 2020 году.
Мэр Улан-Удэ возглавил оргкомитет по празднованию 75-летия Победы
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 02.12.2019
К 75-летию Победы в Улан-Удэ пройдёт более 120 мероприятий
Более 5 млн. запланировано на укрепление единства и этнокультурное развитие
Депутат Бобков оказался не в курсе того, что вокруг него разразился скандал
На новую технику было потрачено 34 миллиона рублей. ФОТО
Долги превысили уже 200 миллионов рублей
В Бурятском оперном театре считают, что заявление Игоря Бобкова нарушает этические нормы
Его назначили руководителем администрации города
Все планы объединят в сводный, который будет охватывать действия по обнаружению и ликвидации пожаров
Павильон Бурятии стал лучшим на выставке регионов на Восточном экономическом форуме
Среди основных проблем – низкая предельная стоимость работ и сложности при внесении изменений в региональную программу капремонта
В Бурятии требуют разобраться в ситуации с вывозом леса за границу
Николай Валуев озаботился оздоровлением водных акваторий России, а начать планирует с Байкала
Главе района внесено представление
Власть, 27.11.2019
Сергею Бурдикову жаловались на управляющие компании и отсутствие автобусов
Власть, 27.11.2019
В Бурятии тратят деньги на капремонт, который домам всё равно не поможет