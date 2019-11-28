Алексей Цыденов получил «Солнце Востока»

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил благодарственное письмо за победу республики в конкурсе на лучшую экспозицию выставки «Улица Дальнего Востока». Награду главе Бурятии вручил зампредседателя правительства, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба правительства республики.
Наградой за победу стала авторская работа «Солнце Востока», изготовленная художником-гравёром Владимиром Нуждиным. В центре солнца расположен символ Восточного экономического форума – лотос. На фоне солнца находится аверс и реверс двухрублёвой золотой монеты Екатерины II, орнамента карты Дальнего Востока и Российский имперский орёл времён Екатерины II с датами правления.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре республика впервые приняла участие в Восточном экономическом форуме как регион ДФО. На выставке «Улица Дальнего Востока» Бурятия представила свой экономический и инвестиционный потенциал.
Участники и гости форума увидели вертолёт Ка-226Т и многофункциональный вертолёт Ми-171А2. На специально оборудованной сцене выступили известные коллективы Бурятии: артисты театра «Байкал», ансамбль «Раздолье», представительница семейской культуры Надежда Кушнарева. В павильоне были представлены картины Национального музея Бурятии и из частных коллекций. Особое место заняли бронзовые скульптуры бурятских мастеров.
Все желающие могли ознакомиться с сокровенными знаниями Атласа тибетской медицины и современными медицинскими разработками, позволяющими на ранних стадиях выявить у человека инсульт. Тут же можно было пройти диагностику организма. Украшением выставки стал стенд нефритовых изделий.
Главным результатом ВЭФ стало подписание 7 соглашений с российскими и зарубежными партнёрами. Кроме того, за время выставки было продано 970 упаковок лекарственных сборов и чайных напитков. Более 800 человек познакомились с принципами восточной медицины.
Улан-удэнский этноресторан на площадке республики представил гостям форума бурятскую национальную кухню. За время работы дегустационные сеты на площадке попробовали 3000 человек. Монопродуктом, который представляла Бурятия стала облепиха, поэтому все блюда так или иначе включали в себя эту ягоду. В дегустационный вошли в минибуузы, сагудай из байкальской рыбы с облепиховым соусом и облепиховый морс.
За время работы выставки бурятская компания продала почти 300 изделий из нефрита. Но главным событием для нефритовой фабрики стало то, что глава Бурятии от имени правительства республики вручил христианские чётки президенту России Владимиру Путину и буддийские чётки премьер-министру Индии Нарендра Моди.