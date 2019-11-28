Улан-удэнские депутаты обсудили проблемы капремонта в многоквартирных домах

Среди основных проблем – низкая предельная стоимость работ и сложности при внесении изменений в региональную программу капремонта



Сегодня на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета депутаты обсудили итоги выполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Улан-Удэ на 2019 год. Докладчиком выступил гендиректор Фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов.



- Фонд капремонта очень сильно отстал от графика, были предъявлены претензии со стороны жителей. Сегодня мы пригласили фонд, мы видим, что они выполняют очень большую работу, чтобы наверстать упущенное. Основная проблема была в том, что из-за низкой цены на проектную документацию в прошлом году работал фактически один проектировщик и с проблемами. Например, один дом проектировали на основании проекта другого. Сейчас в реестре более 20 организаций, есть конкуренция и даже чёрная тетрадь, в которую заносятся все некачественно выполненные работы. Также мы видим, что фонд выбрал очень правильное направление работы – комплексный ремонт домов, - рассказал председатель комитета, депутат горсовета Сергей Бурдиков.



Стало ясно, что в 2018 году работа сильно затянулась, так, по плану в прошлом году нужно было подготовить проектную документацию по 170 многоквартирным домам (МКД) и провести строительно-монтажные работы в 75 домах. В итоге по факту проекты были разработаны только по 63 МКД, а монтажно-строительные работы проводились в 68 МКД.



По словам Тимура Цыренжапова, существует три причины невыполнения плана – отсутствие разработанной в полном объёме проектной документации, недостаточное количество подрядных и проектных организаций и низкая предельная стоимость услуг и работ.



Для разрешения этих проблем фонд провёл ряд мероприятий. Выяснилось, что до этого года работала только одна проектная организация, и работала с замечаниями, сейчас их насчитывается около 20. Также увеличено количество подрядных организаций до 35 активных. Кроме того, увеличилась привлекательность аукционов по проектированию и строительно-монтажным работам.



В итоге, документация 106 домов, оставшихся с прошлого года, была выполнена в этом году. Из назначенных работ на этот год завершена разработка проектной документации 62 домов из 141, на согласовании – 52 дома, в разработке – 22. Есть сложности с пятью домами, которые являются объектами культурного наследия, из-за нехватки предельной стоимости.



Строительно-монтажные работы завершены в 103 МКД из 177. Также ведётся работа на опережение, на 2020 год выполнен капремонт в 3 домах из 141, в 35 домах идут работы. На заседании Тимур Цыренжапов попросил содействия в скорейшем согласовании проектной документации комитетом городского хозяйства и управляющими организациями для выполнения плана в следующем году.



Зампредседателя горсовета Анатолий Белоусов отметил, что ремонт в основном идёт в пятиэтажных домах, тогда как многие двухэтажные дома остаются почти без крыш. Он поинтересовался, почему некоторые дома, имея большую степень изношенности, стоят в планах на следующие годы.



Гендиректор фонда пояснил, что это не зависит от них, фонд работает с условным приказом – региональной программой капремонта, на основе которой создаётся долгосрочный план. А программа, составленная минстроем, основана на заявках муниципальных образований, которые ранее проводили аналитическую работу, определяли самостоятельно приоритеты и расставляли дома по годам.



- Мы обязаны выполнять план, несмотря на то, что мы чётко видим, что вот этот дом не нуждается в некоторых видах работ, а рядом стоит дом, в котором реально требуется проведение капремонта. Изменения в программу могут внестись только по инициативе собственников жилья. Они должны провести собрание, оформить пакет документов, выйти на муниципальную комиссию, затем в минстрой, где коллегиально принимается решение о переносе вида ремонта или всего дома на более ранний период, - объяснил Тимур Цыренжапов.



Также на заседании обсуждался вопрос о перечне видов работ и повышении взносов. Известно, что перечень работ – минимальный, а если жильцы дома хотят добавить какой-либо вид работы, то следует точно также на собрании решить вопрос о включении в перечень и, следовательно, о повышении взноса. Так поступили жильцы дома по адресу Сахьяновой 9, они повысили размер взноса ради утепления дома. Депутаты отметили, что такие мероприятия должны быть точечными, потому что у каждого дома свой случай, а повышение взносов по всей республике вызовет общественный резонанс.



- Также поступали жалобы на проблемы первоначального этапа – когда планировали виды работ и расставляли их по срокам, проектировщики не ходили по домам и не спрашивали у жильцов – что нужно ремонтировать в первую очередь. В фонде рассказали, что в этом году очень большой объём заявок по изменению сроков и состава работ. Мы попросили, чтобы требования к документации об изменении сроков были доступны и понятны жителям. Некачественная первоначальная работа приводит к тому, что жители начинают платить с задержками, объясняя это тем, что нет необходимости платить за работу, которую выполнят через 30 лет, когда нужно сейчас, - отметил Сергей Бурдиков.



