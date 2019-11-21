Даба-Жалсан Чирипов: «Мы хотим, чтобы баранина присутствовала в меню круглый год»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии планирует развивать овцеводство
Сегодня в ФСК состоялась первая выставка-ярмарка «Районные бренды Бурятии», посвящённая Дню работника агропромышленного комплекса республики. На выставке были представлены стенды с брендами 16 районов, всего свою продукцию выставили около 40 представителей сельского хозяйства.
Министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов сообщил, что больше всего в Бурятии производится мясо, в частности говядина. Сейчас в республике более ста перерабатывающих предприятий, доля обеспечения составляет около 63 процентов.
- Наша республика животноводческая, так что больше всего у нас представлена соответствующая продукция, это видно и по сегодняшней выставке. Узнаваемость республики как животноводческого региона разлетелась далеко за пределы Бурятии. До недавнего времени малая доля попадала в «Бурятмяспром», а сегодня у населения закуплено уже более 2 тысяч тонн мяса через новый пункт приёма, - отметил министр.
По его словам, сейчас в республике планируется развивать овцеводство.
- У нас есть потенциал и потребности, мы планируем удвоить количество овец и создать убойные цеха. Нам необходимо поднять культуру потребления баранины. В основном жители Бурятии едят баранину летом, при том, мы покупаем овец и баранов в живом виде. Любое мероприятие или приезд гостя также не обходится без баранины. Но мы хотим, чтобы баранина присутствовала в меню круглый год. Нужно менять менталитет, - подчеркнула Даба-Жалсан Чирипов.
Также развивается рыбный промысел, несмотря на запрет омуля, ежегодно в республике производят порядка 3 тысяч тонн рыбы. Популярностью пользуются ленок и хариус. На выставке рыбу в качестве основного бренда представил Баргузинский район.
Как сообщал «Байкал-Daily», завтра в Иволгинском дацане состоится собрание овцеводов, на котором подпишут договоры о выделения ягнят в 2020 году. Планируется, что в 2020 году жителям Бурятии раздадут 6 800 ягнят, в 2021 году – 8 100 ягнят, с каждым годом это число должно увеличиваться.
Даба-Жалсан Чирипов: «Мы хотим, чтобы баранина присутствовала в меню круглый год»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии планирует развивать овцеводство
Площадь свалки превышает 8 тыс. кв. м.
Россияне и иностранцы могут оставлять отзывы о работе ведомства
Через специальный сервис поступило около 21 тыс. заявок
Народный Хурал решил увеличить расходы на себя на ещё на три миллиона
Иркутские конники создали петицию, чтобы привлечь внимание президента к их проблеме
Глава республики предложил ставить предупреждающие таблички на въезде в города, где применяется более 100 камер
Администрация города пыталась обжаловать решение суда о выделении квартиры
Автобусов стало заметно меньше после наступления морозов
Внеочередная сессия состоится ради закона о патентном налогообложении
В дело вмешалась прокуратура
Сельчанин пожаловался в прокуратуру
Мероприятие состоится в ближайшую пятницу
Власть, 18.11.2019
За лето было подготовлены 33 котельные, из них на 13 был произведён капремонт и реконструкция
Власть, 18.11.2019
Он вырубил деревьев почти на 4 миллиона рублей